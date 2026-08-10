۱.۲ میلیون شغل رسمی در جنگ اخیر از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مالک حسینی، در آئین راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به شرایط اقتصادی و بازار کار کشور اظهار کرد: در شرایط سختی قرار داریم، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بازار کار، و یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی در این شرایط، معیشت مردم و اشتغال است.

وی با قدردانی از رئیس و معاونان و تیم اجرایی سازمان بهزیستی برای برگزاری رویداد سه‌روزه خلاقیت و نوآوری، افزود: این اقدام خلاقانه و متفاوت در شرایط کنونی کشور، یکی از نیازهای جدی ماست و از همه مدرس‌ها، منتورها و افرادی که برای برگزاری این برنامه تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

بازگشت به زندگی، مهم‌ترین راه عبور از شرایط سخت

معاون وزیر تعاون، با اشاره به شرایط کشور گفت: ایران روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و در یک سال گذشته با دو جنگ مواجه بوده‌ایم و دشمنان همه توان خود را برای عقب انداختن ایران به کار گرفته‌اند.

حسینی ادامه داد: اتفاقات تلخی را پشت سر گذاشتیم و عزیزان و رهبران خود را از دست دادیم، اما ایستادیم و همچنان هستیم. به نظر من پیام اصلی چنین برنامه‌هایی این است که مهم‌ترین راه مقابله با این فضا، بازگشت به زندگی است؛ اینکه دوباره زندگی را ساری و جاری کنیم. این شاید بزرگ‌ترین انتقامی باشد که می‌توان گرفت.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و بازار کار کشور بسیار سخت است، گفت: در همه جای جهان وقتی جنگ اتفاق می‌افتد، اقتصاد آسیب می‌بیند و اقتصاد کوچک می‌شود. کوچک شدن اقتصاد نیز به معنای کاهش تقاضاست و کاهش تقاضا در نهایت فشار را به سمت عرضه نیروی کار و تولید وارد می‌کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون افزود: نخستین نکته این است که بپذیریم شرایط بسیار سخت است، اما نمی‌توانیم به دلیل سخت بودن شرایط بنشینیم و منتظر بمانیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. عبور از شرایط سخت یک کار مشترک است؛ بخش عمده‌ای از آن بر عهده مردم است و طبیعتاً مسئولیت سنگین‌تر بر عهده حکمرانان و افرادی است که مسئولیت اجرایی پذیرفته‌اند.

حسینی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود اظهار کرد: حجم فشاری که این روزها به ارکان مختلف دولت وارد می‌شود، خارج از تصور است و مردم نیز گرانی‌های پشت سر هم را می‌بینند.

وی ادامه داد: جدای از شرایط جنگی، همیشه افرادی هستند که شاید در هیچ شرایطی جانب انصاف را آن‌طور که باید رعایت نکنند و فکر می‌کنم بخشی از گرانی‌ها و بخشی از فضای ایجادشده نیز متأثر از همین موضوع است.

صنایع خلاق می‌تواند مسیر عبور از بحران اشتغال باشد

معاون وزیر تعاون، صنایع خلاق و نوآوری را یکی از مسیرهای مهم برای عبور از شرایط کنونی دانست و گفت: موضوع صنایع خلاق و نوآوری در شرایط فعلی یکی از مسیرهایی است که می‌تواند ما را از این شرایط سخت عبور دهد.

حسینی افزود: در شرایط جنگی امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را نداریم. نه‌تنها در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا تجربه‌ای وجود ندارد که کشوری در شرایط جنگی باشد و همزمان بخواهد پروژه‌های توسعه‌ای را با منابع مالی گسترده اجرا کند.

وی تأکید کرد: برای عبور از این شرایط، راه اصلی هم‌افزا کردن ظرفیت‌های موجود و ارتقای بهره‌وری است. شرایط جنگی به ما نشان داد که ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد که اگر به یکدیگر متصل شوند و در یک اکوسیستم درست تعریف شوند، می‌توان با همین شرایط ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کرد.

حسینی با اشاره به وضعیت اشتغال کشور اظهار کرد: ما تا اردیبهشت ماه بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار اشتغال در بخش رسمی را از دست داده‌ایم و طبیعتاً باید از همین الان برای جبران آن اقدام کنیم.

وی افزود: به همین دلیل، درباره تسهیلات اشتغال و طرح‌های اشتغال، دقیقاً در روزهایی که تهران زیر بمباران بود، با همکاران خود نشستیم و برنامه‌ریزی کردیم. خوشبختانه مجموعه کاملی تدوین شده و تلاش می‌کنیم به‌زودی آن را به صورت رسمی اعلام کنیم و پروژه‌هایی را که متناسب با شرایط جنگی هستند، به اجرا بگذاریم.

یک همت اعتبار برای صنایع خلاق اختصاص می‌دهیم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق گفت: صنایع خلاق مسیر بسیار مهمی است که می‌تواند اشتغال کشور را در شرایط بحران متحول کند.

حسینی ادامه داد: امروز در حوزه‌هایی مانند بازی، اسباب‌بازی، سرگرمی و فناوری‌های نوین می‌توان در تهران یا حتی یک شهرستان دورافتاده نشست و مانند جوانانی که امروز دیدم، پروژه‌هایی از خارج از ایران گرفت و آنها را اجرا کرد.

وی افزود: از ۱۰ رسته‌ای که امسال به عنوان رسته‌های اصلی اشتغال در نظر گرفته‌ایم، یکی صنایع خلاق است. همچنین تفاهمی با معاونت علمی ریاست‌جمهوری انجام داده‌ایم که نهایی شده و ان‌شاءالله امسال یک همت اعتبار را به حوزه صنایع خلاق اختصاص خواهیم داد.

حسینی خطاب به جوانان حاضر در این رویداد گفت: منتظر طرح‌های خوب شما و همه افرادی که در حوزه صنایع خلاق فعالیت می‌کنند هستیم.

وی تأکید کرد: هر ایده‌ای که بتواند با حداقل امکانات، بخش بیشتری از جامعه را تحت پوشش اشتغال قرار دهد، به‌طور ویژه مورد حمایت قرار خواهد گرفت و برای آن اعتبار اختصاص داده‌ایم.

معاون وزیر کار افزود: طرح‌هایی که از سوی جوانان حاضر در این رویداد یا افرادی که بعداً از این برنامه مطلع می‌شوند به ما ارائه شود، در صورت برخورداری از قابلیت اجرا، از این حمایت‌ها برخوردار خواهند شد.

بیش از ۶۷ درصد تسهیلات اشتغال در سال گذشته جذب شد

حسینی با اشاره به عملکرد سال گذشته در حوزه تسهیلات اشتغال گفت: ما در شرایط عادی و نرمال، به طور متوسط حدود ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال را جذب می‌کنیم و معمولاً ابلاغ اعتبارات نیز در ماه‌های پنجم سال انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل شرایط جنگی، ابلاغ‌ها در مهر و آبان انجام شد و در دی ماه نیز حوادث تلخی داشتیم و پس از آن، اسفند ماه با جنگ مواجه شدیم. با این وجود، بیش از ۶۷ درصد تسهیلات اشتغال در سال گذشته جذب شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار این میزان جذب را یک اتفاق تاریخی و بی‌نظیر دانست و گفت: هم نظام بانکی و هم دستگاه‌های اجرایی واقعاً پای کار ایستادند و توانستیم عقب‌ماندگی چهار تا پنج‌ماهه را با وجود اینکه چهار ماه پایانی سال تقریباً به‌طور کامل در شرایط بحران بودیم، جبران کنیم.

عملکرد بهزیستی در روزهای جنگ قابل تقدیر است

حسینی با اشاره به فعالیت کارکنان سازمان بهزیستی در دوران جنگ اظهار کرد: همکاران سازمان بهزیستی در روزهای جنگ، مراکز آسیب و مراکزی را که از گروه‌های خاص سرپرستی می‌کردند، حتی برای یک لحظه رها نکردند و در کنار این افراد ماندند.

وی افزود: بسیاری از همکاران و دستگاه‌های دیگر نیز در این شرایط به کار خود ادامه دادند و این نشان می‌دهد که در روزهای سخت، می‌توان با ایستادگی و همکاری از بحران عبور کرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه شاید سال‌ها بعد به این روزها با ترکیبی از شوک و غرور نگاه کنیم، گفت: شاید ۱۰ یا ۲۰ سال بعد وقتی این روزها را مرور کنیم، ببینیم از چه مسیری عبور کرده‌ایم و ترکیبی از شوک و غرور به ما دست بدهد.

حسینی این شرایط را به مسیرهای سخت کوهنوردی تشبیه کرد و گفت: در مسیرهای کوهنوردی وقتی از یک گردنه سخت عبور می‌کنید، بعد که برمی‌گردید، از خودتان می‌پرسید چگونه توانستم از آنجا عبور کنم و تازه آن زمان است که متوجه سختی مسیر می‌شوید.

وی افزود: مردم در این روزها صحنه را خالی نکردند و افرادی که در خط مقدم بودند و همچنین کارکنان دستگاه‌های مختلف، مسئولیت خود را انجام دادند. این موضوع نشان می‌دهد که ماندگاری ایران در طول تاریخ به دلیل حضور مردم و ایستادگی افرادی بوده که مسئولیت خود را به‌درستی انجام داده‌اند.

حمایت از صنایع خلاق، تکلیف دولت است

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: ما در حوزه صنایع خلاق پای کار هستیم و طرح‌هایی که از سوی جوانان ارائه می‌شود، اگر قابلیت اجرا در مقیاس بزرگ‌تر داشته باشد، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: از محل همان یک همتی که برای صنایع خلاق در نظر گرفته شده است، تلاش می‌کنیم تسهیلات لازم را در اختیار صاحبان ایده قرار دهیم و از طرح‌هایی که بتوانند با امکانات محدود، اشتغال بیشتری ایجاد کنند، حمایت ویژه خواهیم کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازگرداندن ایران به زندگی یک مسئولیت مشترک است و همه ما وظیفه داریم برای عبور از این شرایط و ساختن آینده کشور، ایثارگرانه در میدان بمانیم.