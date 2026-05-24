به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ مراسم رونمایی از «هزار میدان هزار بازار» انجام شد.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این مراسم در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت پرداخت تسهیلات امسال مشاغل خرد و کوچک، گفت: امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) ویژه تسهیلات خرد و کوچک و متوسطه در نظر گرفته شده است. تکلیف تسهیلات در قانون بودجه ۱۴۰۵ و نحوه توزیع منابع بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.

وی افزود: قانون در این خصوص به ما گفته بود که باید تا ۱۵ اردیبهشت ماه مصوبه آن را ابلاغ کنیم. اولین جلسه‌ ما نهم فروردین بعد ابلاغ بودجه برگزار شد. در شرایط جنگی این جلسه گذاشته شد و طرح بررسی و تکمیل شد. دو هفته قبل نیز جلسه دیگر داشتیم و در نهایت چند روز قبل بانک مرکزی در همکاری خیلی خوبی که ما داشت بخش استانی یعنی ۴۰ درصد از ۱۳۰ همت را ابلاغ کرد. وزارت کار این تسهیلات را با اولویت کسانی که پرونده آنها مربوط به سال ۱۴۰۴ است، شروع به پرداخت کرد.

این مسئول دولتی در توضیح بیشتر عنوان کرد: حتی افرادی که تحت پوشش کمیته اماد یا بهزیستی نیستند، ۱۳ دستگاه توزیع‌کننده منابع تعریف شده است. افراد با مراجعه به سامانه سایت جامع تسهیلات اشتغال کشور tek.mcls.gov.ir وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند ثبت‌نام کنند.

حسینی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم این تسهیلات برای ملی‌ها تا هفته آینده نهایی شود و پرداخت این تسهیلات را ۵ ماه زئدذتر از سال قبل آغاز کنیم.

وی گفت: امیدوارم برای اولین بار بتوانیم رکورد متوسط ۷۰ درصدی از جذب تسهیلات را امسال به ۸۸ درصد برسانیم. این به معنای این است که ما می‌توانیم تسهیلات بیشتری برای کسب و کارها پرداخت کنیم.

رصد استفاده از تسهیلات مشاغل خرد

معاون وزیر کار در ادامه سخنان خود به رصد و پایش استفاده از تسهیلات ویژه مشاغل خرد اشاره کرد و گفت: رصد مصرف این تسهیلات از سال گذشته آغاز شده و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود. بنابراین، این گونه نبوده که هر کسی هر گونه می‌خواهد تسهیلات را استفاده کند.

وی گفت: بر اساس توافقی که با دستگاه‌های مربوطه داشتیم مشخص است چه تعداد نفر در چه کسب و کاری ( ۴۰۹ کسب و کار مختلف از رسته‌های کشاورزی، صنعت، صنایع دستی و...) این تسهیلات را دریافت کردند. رصد به شکل دائم انجام می‌شود که این منابع مالی از مسیر تعریف شده آن خارج نشود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در پایان، ادامه داد: این گونه نشود که فرد تولید محصولی را شروع کند که مازاد تولید داشته باشیم و چالش تامین بازار معضل دیگری را به وجود آورد. امیدواریم امسال این طرح بهتر و دقیق‌‎تر از سال گذشته پیگیری و انجام شود.