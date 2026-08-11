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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

انتقام رهبر شهید به دست عدالت‌خواهان رقم می‌خورد؛ پایداری بر خونخواهی

انتقام رهبر شهید به دست عدالت‌خواهان رقم می‌خورد؛ پایداری بر خونخواهی

مهدی فرجی تهیه کننده سینما و تلویزیون با اشاره به خونخواهی رهبر شهید بیان کرد که این اتفاق مهم به دست آزادگان و عدالت‌خواهان رقم خواهد خورد.

مهدی فرجی تهیه کننده سینما و تلویزیون درباره خونخواهی رهبر شهید به خبرنگار مهر بیان کرد: در خصوص موضوع خون‌خواهی شهید والامقام، پس از شهادت ایشان و جنایت آشکار آمریکا و اسرائیل، هیچ‌گونه عذرخواهی یا اقرار به اشتباهی مشاهده نشد. بلکه برعکس، آمریکا و اسرائیل با اصرار تمام، این اقدام را حمله به تروریسم توصیف می‌کنند.

وی اضافه کرد: این اظهارات، اهانت‌هایی است که همچنان پس از شهادت رهبر شهید تکرار می‌شود. طبیعی است که تا زمانی چنین رویکردی ادامه دارد، ما نیز بر خون‌خواهی ایشان پایدار باشیم. خواسته امروز مردم ایران در سراسر کشور، نشات‌گرفته از همین حقیقت است.

این تهیه کننده با اشاره به جایگاه و ویژگی های رهبر شهید تصریح کرد: شهید والامقام، نه‌تنها رئیس یک نظام سیاسی، بلکه پرچمدار جریان مقاومت بودند. ترور ایشان با هیچ اندیشه‌ای سازگار نیست و جز از منظر جنایتکارانه آمریکا که خود را جهان‌سالار می‌پندارد و در هر نقطه‌ای که مصلحت بداند، دست به جنایت می‌زند، قابل توجیه نخواهد بود. جنایتی که تاکنون بی‌کیفر مانده است و از این‌ رو، ما هرگز نباید در این مسیر کوتاه بیاییم.

فرجی در پایان یادآور شد: بدون تردید و به‌یقین، این انتقام، به خواست خداوند محقق خواهد شد. هر جا که دسترسی به عاملان جنایت میسر باشد، این مهم به دست آزادگان و عدالت‌خواهان رقم خواهد خورد. امیدواریم که به زودی، مشیت الهی دامانِ این جنایتکاران را بگیرد و کیفرِ اعمالشان را به آنها نشان دهد.

کد مطلب 6913379
عطیه موذن

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