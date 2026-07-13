راحله امینیان مجری تلویزیون با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره خونخواهی رهبر شهید به خبرنگار مهر بیان کرد: از لحظه ای که خبر شهادت رهبر را شنیدیم، در کنار شوک و بهت و ناباوری که داشتیم، حزنی سنگین بر دل ما نشست که هنوز ادامه دارد و هر روز سنگین‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: می‌گویند خاک سرد است، اما نیست و این تشییع باشکوه غم رفتن ایشان را کاهش نداد. کسی که رهبر ما را به شهادت رساند، کینه و نفرتی آشکار دارد و این حس خونخواهی و انتقام را در ما برانگیخت.

امینیان با اشاره به شرایط کشور در طول ماه های گذشته عنوان کرد: شرایط کشور به‌گونه‌ای بود که بحث میدانداری مردم مطرح بود و مردم باید باشکوه و حماسه‌آفرین در خیابان‌ها حاضر می‌شدند. همچنین لازم بود از طرفی حس وحدت و انسجام در آن شرایط تقویت می‌شد. با این حال ما به لحاظ زمانی فرصت نکردیم که انتقام و خونخواهی را آشکارتر فریاد بزنیم. اکنون وقت آن است که با آرامش نسبی موجود، خشم، نفرت، انتقام و اعلام خونخواهی را نه فقط در کشور که به گوش جهانیان برسانیم.

این مجری تلویزیون با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره خونخواهی اظهار کرد: به نظرم پیام رهبر انقلاب در راستای مطالبه مردم بود وگرنه ایشان خود صاحب دم و صاحب عزا هستند. این مسئله، بخش عمومی و اجتماعی مطالبه مردم است. مردم می‌خواهند از عاملان شهادت ایشان انتقام گرفته شود.

وی اضافه کرد: رهبر انقلاب در پیام خود به مردم اعلام کردند که صدای مطالبه شنیده شده است و سایر مسئولان باید در این حوزه پیگیر ماجرا شوند و ما نیز مطالبه کنیم که صدای مردم شنیده شود.

امینیان در پایان گفت: معتقدم همه ما کوشیده‌ایم که شمشیرزنی‌مان، خونخواهی و انتقام باشد. ممکن است این مسیر طولانی شود، اما کوتاه نمی‌آییم. اکنون صدای خونخواهی مردم بلندتر از چند ماه پیش است. خونخواهی ما باید از چند جبهه همزمان پیش برود؛ جبهه دیپلماسی، جبهه نظامی و جبهه میدان که مردم هستند. در چند ماه گذشته نیز این سه عرصه در کنار هم نقش‌آفرینی کردند.