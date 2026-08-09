رضا کوچکزاده تهمتن مدیر رادیو تهران با اشاره به مفهوم خونخواهی از نگاه انقلاب اسلامی درباره خونخواهی رهبر شهید به خبرنگار مهر بیان کرد: خونخواهی صرفاً به معنای واکنش احساسی و مقطعی نیست، هرچند خونخواهی در گام نخست، برخاسته از غیرت ملی و اجرای آن رسالتی دینی- ملی است.
وی اضافه کرد: خونخواهی حقیقی به معنای زنده نگه داشتن آرمانهای والای امام شهید انقلاب، پاسداری از مکتب شهدا، ممانعت از تحریف حقیقت و استمرار هوشمندانه مطالبه عدالت است و دقیقاً در این نقطه عطف است که رسانهها میتوانند نقشی بیبدیل و تعیینکننده ایفا کنند.
کوچکزاده با اشاره به ابعاد معرفتی و راهبردی پیام رهبر انقلاب درباره خونخواهی رهبر شهید عنوان کرد: یکی از شاخصترین ویژگیهای این پیام، فراتر بردن موضوع از سطح احساسات زودگذر و تعریف آن در چارچوب مسئولیت تاریخی و مستمر امت اسلامی و آزادگان جهان است. این پیام واجد ترسیم افقی بلندمدت است که در آن، عزت ملی، پاسداری از هویت انقلابی، اخراج استکبار از منطقه و استمرار مطالبه عدالت، بهعنوان ارکان محوری گفتمان انتقام مورد توجه قرار میگیرد.
نقشآفرینی مردم در خنثیسازی جنگ روانی دشمن
مدیر رادیو تهران در پاسخ به این پرسش که شهروندان چگونه میتوانند در این مسیر نقشآفرینی کنند، گفت: سرمایه اصلی و حقیقی کشور، مردم هستند. تجربه تاریخی بارها نشان داده است که هرگاه جامعه با بصیرت، همدلی و احساس مسئولیت در صحنه حضور یافته، کشور توانسته از سختترین بحرانها عبور کند. البته جلوه عمیق تر استمرار این حضور مؤثر را، در کنار مشارکتهای میدانی باید در حفظ وحدت ملی، ارتقای آگاهی عمومی، تقویت امید، صیانت از انسجام اجتماعی و مراقبت هوشمندانه در برابر جنگ روانی دشمن جستوجو کرد.
کوچکزاده تهمتن تصریح کرد: رفتار جامعه ایران در ماههای اخیر، از تاب آوری دوران جنگ تا شکوه حضور در تشییع پیکر امام مجاهد شهید و ... بهخوبی نشان داده است که مردم نسبت به سرنوشت کشور خود حساس، آگاه و متعهد هستند. این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ و تقویت شود و رسانهها موظف هستند این ظرفیت عظیم را به فرصتی برای همدلی ملی، گفتگوی سازنده و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی تبدیل کنند.
رسانه؛ حلقه اتصال مطالبات مردمی و آگاهی عمومی
مدیر رادیو تهران با تشریح رسالت رسانهها در مدیریت افکار عمومی یادآور شد: رسانه صرفاً بازتابدهنده احساسات لحظهای نیست. رسالت واقعی رسانه، جهتدهی عقلانی به افکار عمومی بر پایه واقعیتهای موجود، تبیین درست مسائل و ایجاد فهم مشترک نسبت به موضوعات و کلانپروژههای ملی است.
کوچکزاده اضافه کرد: اگر مطالبهای در جامعه شکل میگیرد، وظیفه رسانه آن است که آن را در بستری مستند، دقیق و مسئولانه بازخوانی کند تا راه بر تحریف و سوءاستفاده بسته شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه رادیو تهران گفت: رادیو به دلیل ارتباط مستقیم و صمیمی با مخاطبان، از ظرفیت کمنظیری برای تحقق این مأموریت برخوردار است. ما در رادیو تهران تلاش کردهایم برنامههایی را طراحی کنیم که علاوه بر اطلاعرسانی، بستری برای تحلیلهای کارشناسی و تبیین عمیق مسائل باشد. چرا که باور داریم رسانه زمانی موفق است که بتواند بهعنوان یک پل ارتباطی، گفتگویی مؤثر، پویا و سازنده میان مردم، نخبگان و مسئولان برقرار کند.
کوچکزاده تهمتن در پایان با تشریح مأموریتهای برنامهسازی این شبکه تصریح کرد: شبکه رادیویی تهران تلاش دارد تا با تولید محتوای هوشمندانه در قالب برنامههای گفتگو محور، مستندهای تبیینی و بستههای کوتاه رسانهای، مفهوم خونخواهی را به یک گفتمان تمدنساز تبدیل کند.
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