خونخواهی رهبر شهید خیزشی جهانی است؛ خونی که انقلاب را بیمه کرد

مرتضی یراقبافان مجری و قاری قرآن با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره انتقامخواهی رهبر شهید به خبرنگار مهر بیان کرد: ابتدا بگویم به عنوان یک ایرانی، افتخار میکنم که زعیم عالیقدر شیعه رهبر معظم انقلاب، فرزند برومند امام شهیدی است که تمامی عمر پربرکت خویش را با تأسی به اجداد مطهرش سپری کرد.
وی با اشاره به نکات پیام رهبر انقلاب بیان کرد: این پیام، خود مصداقی از یک روضه مجسم است و مضمونش حکایت از روضهای زنده و گویا دارد.
خونخواهی رهبر شهید ویژه مردم ایران نیست، بلکه خیزشی جهانی خواهد داشت
این قاری قرآن درباره مسئله خونخواهی تصریح کرد: زمانی که ایشان سخن از خونخواهی به میان آوردند، اشاره داشتند به این حقیقت که از دیرباز، شیعه در انتظار ظهور عزیزی است که در مقام خونخواهی سید الشهدا (ع) و اهل بیت (ع) روزگار میگذراند. در این ایام پرچم «یاالثارات الحسین (ع)» و «یالثارات خامنهای» بیش از دیگر پرچمها در دستان مردم دیده میشد و آن رنگ سرخ، نمادی از خونخواهی بود، جهانیان دریافتند ما خوانخواه هستیم. مردم از همه جهان برای این خونخواهی قیام خواهند کرد و هر کس در هر جایگاه و موقعیتی، وظیفه خویش را به انجام خواهد رساند بنابراین، این خونخواهی ویژه مردم ایران نیست، بلکه جنبهای جهانی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در کشور عراق و در آن تشییع باشکوه، دیدیم که مردم عراق که شاید بسیاری شان هرگز رهبر عزیز انقلاب و رهبر شهید را ندیده بودند، چطور برای آئین تشییع آمدند. آن جمعیت که پرچم سرخ و «یاالثارات الحسین» را برافراشته کردند، در حقیقت به معنای انتقام گیری خون رهبر شهید ما، زعیم عالی قدر شیعه و رهبر شیعیان جهان، برخاسته بودند. برخی چنین میپندارند که رهبر شهید ما تنها رهبر ایران بود یا گروهی محدودتر، وی را تنها متعلق به مردم تهران میدانند اما چنین نیست. رهبر شهید توسط جنایتکاران و تبهکارانی مورد هجوم قرار گرفت و جرأت آن یافتند که رهبر شیعیان جهان را از آنها بگیرند. پس روشن است که همه شیعیان جهان بی پدر و داغدار این مصیبت عظیم شدند. به همین دلیل، این خونخواهی، قطعاً جهانی خواهد بود.
خون رهبر شهید انقلاب را بیمه کرد
این فعال فرهنگی با اشاره به اقدامات ترامپ اظهار کرد: فارغ از بحث دین و ایرانی بودن، به عنوان یک مسلمان، قطعاً اقدامات شنیع جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو - که حتی بردن نامشان نیز کراهت دارد - برای هر انسان آزادهای قابل قبول نیست. ما شاهد بودیم که چگونه با بهانههای واهی، زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون میکشیدند. بنابراین، این خونخواهی منحصر به شیعیان نیست و به فرموده رهبر رشیدمان، هر جا که انسان آزادهای در جستجوی آزادگی و سربلندی باشد، در این راه قیام خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به خون رهبر شهید بیان کرد: خون پاک رهبر شهیدمان، انقلاب و ملت ما را بیمه کرد. پیش از این، پس از وقایع هجدهم و نوزدهم دی ماه، برخی با خیال خام خود چنین میپنداشتند که همه چیز تمام شده است؛ اما رهبر شهید ما با خون خود، بیش از هر کس دیگری عشق به ایران را اثبات کرد. پس از آن، مردم از گروههای سیاسی گوناگون، بار دیگر در کنار یکدیگر گرد آمدند و برای ایران ایستادگی کردند. خود ایشان در سخنانی بارها فرمودند که ممکن است برخی با انقلاب یا با ایشان مشکل داشته باشند، اما باید برای ایران در انتخابات شرکت کنند. مردم ایران نیز اثبات کردند که ایرانی هستند و بسیاری از کسانی که پیشتر به رهبر تهمت زده یا جفا کرده بودند، بازگشتند. نمونههای این بازگشت را در تصاویر و اخبار به وفور میبینیم.
یراقبافان در پایان گفت: باید از رهبر عالی قدر و رشید انقلاب اسلامی سپاسگزاری کنم که در پیامهای اخیر خود، همچون رهبر شهیدمان، با توکل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار (ع) و با ذکر نام مبارک امام عصر (عج)، چراغ راه را نشان دادند. در تمامی سخنان ایشان، توسل به حضرت ولی عصر (عج) مشهود است؛ امری که مدتی در برخی سخنان کمرنگ شده بود. ایشان تأکید فرمودند که این خونخواهی با عنایت امام عصر (عج) تحقق خواهد یافت. این خونخواهی، تنها به خون رهبر شهیدمان محدود نیست، بلکه خون تمامی مظلومان جهان، از جمله کودکان معصوم و بیگناه مدرسه «شجره طیبه» را نیز در بر خواهد گرفت و انشاء الله به لطف الهی، مظلومان از چنگال ظالمان رهایی خواهند یافت.
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