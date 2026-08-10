تکمیل بنای شمس تبریزی شتاب می گیرد؛پیشرفت ۷۴ درصدی طرح

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبر دین عصر دوشنبه در بازدید از روند اجرای ایت طرح عنوان کرد: تکمیل بنای شمس تبریزی خوی در دو سال اخیر از ۲۲ درصد به ۷۴ درصد رسیده و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن در حال پیگیری است.

وی، با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان ‌غربی بر پیگیری طرح‌های شاخص استان گفت: بنای شمس یکی از طرح‌های شاخص شهرستان خوی است و روند اجرای آن در مقایسه با بازدیدهای گذشته شتاب قابل توجهی گرفته است.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی افزود: با پیگیری‌های انجام شده از سازمان برنامه و بودجه کشور، تأمین اعتبار مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی در حال پیگیری است و روش‌های دیگری نیز برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح در نظر گرفته شده است.

مقبره شمس تبریزی در ۷۰۰۰ مترمربع در حال احداث است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی نیز گفت: بنای شمس در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع و با ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا در حال اجراست و از طرح‌های فاخر حوزه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به شمار می‌رود.

مرتضی صفری صفری افزود: این طرح در هفت سال نخست تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما در دو سال اخیر با پیگیری‌های انجام شده، پیشرفت آن به ۷۴ درصد رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی اظهار کرد: تلاش مجموعه اجرایی بر این است که عملیات بنای شمس تا زمان برگزاری کنگره آتی شمس به نتیجه برسد و زمینه بهره‌برداری از این بنای فرهنگی و گردشگری فراهم شود.

عادل نجف زاده نماینده مردم شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: پروژه شمس یکی از محوری تمرین طرح‌های کشورمان است و عزم مسئولین استان برا تمام این پروژه است.

وی از واریز ۳۲ میلیارد تومان اعتبار ملی در هفته اخیر خبر داد و اضافه کرد: با تأمین این اعتبار، پیمانکار فعالیت خود را با شتاب بیشتری آغاز کرده و تعداد اکیپ‌های اجرایی در محل افزایش یافته است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید، تکمیل بنای شمس را از مطالبات مهم مردم شهرستان عنوان کرد و گفت: بنای شمس تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان ظرفیتی برای توسعه روابط فرهنگی و گردشگری خوی با کشورهای همجوار، به‌ویژه ترکیه، مورد استفاده قرار گیرد.

نجف‌زاده با اشاره به تفاهم‌نامه سال گذشته برای تأمین اعتبار این طرح افزود: با ورود اعتبارات ملی و حمایت‌های دولت، روند اجرای بنای شمس شتاب گرفته و امید است این بنای فاخر در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.

مقبره شمس تبریزی ۷ مهرماه به بهره برداری می رسد

نجف‌زاده اظهار کرد:با پیگیری‌های به عمل آمده سرانجام مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبارات ملی برای تکمیل پروژه بارگاهی مقبره شمس تخصیص داد و بزودی در ۷ مهر ماه این پروژه فاخر فرهنگی و هنری و گردشگری به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه شمس تبریزی جزو دغدغه‌های عاشقان فرهنگ و هنر و ادبیات و عرفان اسلامی ایرانی از سراسر جهان بود که به همین خاطر پروژه با واگذاری به پیمانکار واجد شرایط و قوی توانست به مراحل نهایی اش نزدیک شود.

نجف زاده با تأکید بر اینکه غفلت های صورت گرفته در سالیان قبل موجب شد پروژه توسط چندین پیمانکار دست به دست شود،گفت: در حال حاضرخوشبختانه با پیگیری‌های فراوان مقبره شمس در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: با راه‌اندازی پروژه شمس تبریزی در خوی، این شهرستان میعادگاه عاشقان شمس و مولانا از سراسر جهان خواهد بود.

بنای شمس تبریزی خوی با هدف ایجاد یک مجموعه فرهنگی و گردشگری در محل آرامگاه شمس تبریزی در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوی در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.