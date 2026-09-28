به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف اعلام کرد که پیروزی حزب «روسیه واحد» در انتخابات دومای دولتی این کشور، بیانگر اتحاد شهروندان روسیه حول ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور و تأیید حمایت آنان از سیاست‌های وی است.

پسکوف با اشاره به نتایج انتخابات گفت که این نتایج نشان‌دهنده یکپارچگی جامعه روسیه و حمایت شهروندان از مسیر سیاسی مورد نظر رئیس‌جمهوری این کشور است.

انتخابات دومای دولتی روسیه از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار شد و حزب «روسیه واحد» با کسب ۳۴۹ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی، بار دیگر اکثریت قاطع مجلس سفلی پارلمان این کشور را به دست آورد. بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، حزب کمونیست با ۳۷ کرسی، حزب لیبرال دموکرات با ۲۳ کرسی، «مردم جدید» با ۱۹ کرسی و «روسیه عادل» با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. میزان مشارکت نیز ۵۹.۸ درصد اعلام شد.