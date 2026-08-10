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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

تعویق راه‌اندازی پالایشگاه «جازان» عربستان را تا ۸ شهریور

تعویق راه‌اندازی پالایشگاه «جازان» عربستان را تا ۸ شهریور

خبرگزاری رویترز اعلام کرد: عربستان راه‌اندازی آزمایشی پالایشگاه نفت «جازان» را تا ۸ شهریور به تعویق انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشداری از سوی مؤسسه پایش صنعت «آی‌آی‌آر» (IIR) که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است، شرکت آرامکو متعلق به عربستان سعودی راه‌ اندازی آزمایشی پالایشگاه نفت «جازان» با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز را حدود ۲ هفته به تعویق انداخت.

شرکت آرامکو عربستان سعودی راه‌ اندازی آزمایشی پالایشگاه نفت «جازان» را به ۳۰ آگوست (یکشنبه ۸ شهریور ماه) موکول کرده است.

به گزارش اکونومیک تایمز، وزارت انرژی عربستان سعودی روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که تیم‌ های آتش‌ نشانی صنعتی آرامکو، آتش‌ سوزی‌ را که بامداد همان روز در یکی از تأسیسات متعلق به پالایشگاه رخ داده بود، مهار کردند.

کد مطلب 6913418

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