بازگشت سجاد آشوری به تیم فوتبال پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پیکان در بازار نقل‌وانتقالات و با هدف تقویت ترکیب تیم فوتبال بزرگسالان، سجاد آشوری پس از انجام مذاکرات و توافق نهایی با مدیران باشگاه، قرارداد خود را با پیکان به امضا رساند.

آشوری که فصل گذشته در ترکیب فجر سپاسی شیراز به میدان رفت، بازیکنی با قابلیت حضور در پست‌های مختلف خط حمله است

این بازیکن با تجربه پیش از این نیز سابقه پوشیدن پیراهن پیکان را داشته و در لیگ شانزدهم برای خودروسازان به میدان رفته است. از این رو با فضای باشگاه و پیراهن پیکان کاملاً آشناست و حالا پس از چند فصل، بار دیگر به جمع پیکانی‌ها بازگشته است.

آشوری در طول دوران حرفه‌ای خود علاوه بر پیکان و فجر سپاسی، سابقه حضور در تیم‌هایی همچون نساجی مازندران، گل‌گهر سیرجان، مس رفسنجان، ذوب‌آهن اصفهان، تراکتور و ملوان بندرانزلی را نیز در کارنامه داشته است. بازیکن جدید پیکان پس از امضای قرارداد و طی مراحل مربوط به ثبت آن، به جمع شاگردان الهامی اضافه خواهد شد تا خود را برای حضور در رقابت‌های فصل جدید آماده کند.