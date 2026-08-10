مهاجرانی: خبرنگاران راویان امید، حقیقت و منافع ملی هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری روز خبرنگار که در هتل هلال لاله برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایران پخش شد، افزود: دیدن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران در کنار زخم‌هایی که بر تن این سرزمین نشسته، کار دشواری است. ایران عزیز ما در تاریخ ریشه دارد و تمدن، فرهنگ و ادب آن قدمتی طولانی دارد و طبیعتاً دیدن زخم‌هایی بر تن این ایران بسیار دشوار است.



سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از وزارتخانه‌هایی که برای ترمیم این ضعف‌ها و حفظ و احیای ظرفیت‌های کشور زحمات فراوانی می‌کشد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.



مهاجرانی با تأکید بر اینکه هدف از گردهمایی خبرنگاران، صرفاً بیان زخم‌های ایران نیست، گفت: ایران عزیز ما روزهای دشوار زیادی را پشت سر گذاشته است و علت جمع شدن ما در این شهر و در این نشست، فقط گفتن از زخم‌های ایران نیست؛ بلکه سخن گفتن از توانمندی خبرنگاران در ایجاد امید، روایت صادقانه و تقویت عقلانیت در جامعه است.



وی افزود: ایران در طول سالیان سال با پشتوانه خرد، در چهارراه جغرافیا ایستاده است و بی‌شک به لطف خداوند و با توکل و اتکا به عقلانیت، باز هم می‌تواند از این بزنگاه‌ها عبور کند؛ به شرط آنکه همه ما درست رفتار کنیم.



سخنگوی دولت خطاب به خبرنگاران اظهار کرد: به‌ویژه شما خبرنگاران عزیز که این هفته متعلق به شماست؛ شما راویان امید، حقیقت و منافع ملی در کشور هستید.



مهاجرانی با اشاره به اهمیت منافع ملی تصریح کرد: منافع ملی همان چیزی است که کشورها را به حرکت درمی‌آورد. به‌خصوص کشور ما که داعیه‌دار اخلاق و ادب است، طبیعتاً انتظار داریم به کمک شما عزیزان شاهد شکل‌گیری جریانی مبتنی بر عقلانیت و منافع ملی در کشور باشیم.



وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران گفت: ایران عزیز ما در طول تاریخ بارها و بارها مورد آسیب قرار گرفته، اما از این آسیب‌ها عبور کرده است. ملت ما ملتی بوده که توانسته از دل حمله مغول، رصدخانه مراغه را به وجود بیاورد.



مهاجرانی در پایان خاطرنشان کرد: این ملت و این فرهنگ غنی توانسته چنین کارهایی انجام دهد و یقیناً این بار نیز با توکل به خداوند و با حرکت در مسیر عقلانیت می‌توانیم از این گردنه عبور کنیم. ان‌شاءالله چنانچه بخواهیم، خداوند نیز به ما کمک خواهد کرد.