اطلاعیه قطعی جریان گاز در برخی روستاهای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: با توجه به لزوم تعمیرات بر روی شبکه خطوط گاز الزاما جریان شبکه گاز طبیعی برخی از مشترکان واقع در روستاهای حصار قرانلو، شیخدرآباد، دریندرق، دوزنان، باشماق، تلوار بلاغی، الله داد، قره طورق، تلیم کندی، آق ورن، کریم آباد،خلیفه کمال، زرشلو،شهرک صنعتی شماره یک، قزیل تیره، مرغداری اقای گورجه ای و برنج کوبی، گلخانه وحدتی، سی.ان.جی گلزار مومنین و مجتمع پالادیوم فردا یکشنبه ۳۱ خردادماه از ساعت ۹ تا ۲۰ قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است از دستکاری تجهیزات گاز، خودداری کنند و در صورت نیاز با مرکز امداد گاز با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.