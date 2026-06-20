  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

اطلاعیه قطعی جریان گاز در برخی روستاهای میانه

اطلاعیه قطعی جریان گاز در برخی روستاهای میانه

میانه- جریان شبکه گاز طبیعی مشترکان واقع در برخی روستاهای شهرستان میانه فردا یکشنبه به طور موقت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: با توجه به لزوم تعمیرات بر روی شبکه خطوط گاز الزاما جریان شبکه گاز طبیعی برخی از مشترکان واقع در روستاهای حصار قرانلو، شیخدرآباد، دریندرق، دوزنان، باشماق، تلوار بلاغی، الله داد، قره طورق، تلیم کندی، آق ورن، کریم آباد،خلیفه کمال، زرشلو،شهرک صنعتی شماره یک، قزیل تیره، مرغداری اقای گورجه ای و برنج کوبی، گلخانه وحدتی، سی.ان.جی گلزار مومنین و مجتمع پالادیوم فردا یکشنبه ۳۱ خردادماه از ساعت ۹ تا ۲۰ قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است از دستکاری تجهیزات گاز، خودداری کنند و در صورت نیاز با مرکز امداد گاز با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 6865746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها