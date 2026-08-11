به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت رضا (ع) و هم‌زمان با حضور گسترده زائران و عزاداران در مشهد مقدس، برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی انجام شده است.

در همین راستا، با هماهنگی معاونت خدمات زائرین حرم مطهر رضوی، بیش از یک‌صد موکب خدمت‌رسان در پنج محور پرتردد پیرامونی حرم مطهر جانمایی و مستقر می‌شوند. این مواکب باهدف تسهیل تشرف زائران و پاسخ‌گویی به نیازهای آنان، خدماتی همچون پذیرایی، ارائه خدمات درمانی، پخت و توزیع نان و دیگر خدمات رفاهی و ضروری را ارائه خواهند کرد.

جانمایی مواکب در مسیرهای اصلی تردد زائران، امکان دسترسی آسان‌تر آنان به خدمات موردنیاز را فراهم می‌کند و زمینه خدمت‌رسانی منسجم‌تر به عزاداران حضرت ثامن‌الحجج (ع) را در روزهای پایانی ماه صفر به وجود می‌آورد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از یک‌صد موکب خدمت‌رسان در پنج محور اصلی پیرامون حرم مطهر رضوی جانمایی خواهند شد. این محورها شامل محور شهید سلیمانی از باب الهادی (ع) تا راسته‌بازار، محور شهید شوشتری در محدوده خیابان آیت‌الله واعظ، محور شهید کاوه از انتهای پارکینگ رضوان، قره‌باغ رضوان تا پارکینگ شماره ۵۰، محور شهید برونسی از باب الحسن (ع) تا قره‌باغ حضرت زهرا (س) و محور شهید چراغچی در محدوده مفصل شرقی است.

این مواکب باتوجه‌به مسیرهای پرتردد و محل‌های اصلی ورود و تشرف زائران، در نقاط مختلف این محورها مستقر می‌شوند و خدماتی همچون پذیرایی، ارائه خدمات درمانی، پخت و توزیع نان و دیگر خدمات رفاهی و ضروری را به زائران و عزاداران رضوی ارائه خواهند کرد.

شایان‌ذکر است، استقرار این مواکب، جلوه‌ای از مشارکت مردمی و فرهنگ خدمت به زائران اهل‌بیت (ع) است که باهدف تکریم زائران، تأمین نیازهای ضروری آنان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تشرف به حرم مطهر رضوی انجام می‌شود.