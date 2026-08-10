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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

اتوبوس های منتهی به حرم رضوی ۲ روز رایگان شد

اتوبوس های منتهی به حرم رضوی ۲ روز رایگان شد

مشهد- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد از سرویس دهی رایگان اتوبوسرانی مشهد در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر رضوی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: خطوط منتهی به حرم مطهر رضوی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۱ و ۲۲ مردادماه، هم‌زمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و شهادت امام رضا(علیه السلام)، رایگان خواهد بود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد افزود: این طرح شامل خطوط ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۱۲، ۵۰، ۶۲، ۸۲، ۸۶ و ۲۱۰ است و ناوگان این خطوط برای تسهیل تردد عزاداران تا ۳۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: خطوط ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳ و ۱۲ در شب رحلت پیامبر اکرم(صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) تا ساعت ۲ بامداد و در شب شهادت امام رضا(علیه السلام) به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود.

کد مطلب 6913474

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