برگزاری همایش «پیامبر اعظم(ص)؛ محور اتحاد مقدس امت اسلامی» در حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری همایش «پیامبر اعظم(ص)؛ محور اتحاد مقدس امت اسلامی» در حرم مطهر رضوی، جمعی از علما و اندیشمندان شیعه و اهلسنت بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت مسلمانان تأکید کردند و اتحاد امت اسلامی را مهمترین نیاز جهان اسلام برای مقابله با توطئهها و جریانهای تفرقهافکن دانستند.
در این همایش، با تأکید بر سیره و آموزههای پیامبر اکرم(ص) در زمینه وحدت و همبستگی مسلمانان، بر ضرورت تقویت مشترکات میان مذاهب اسلامی، پرهیز از اختلافات و شناخت عوامل ایجاد تفرقه تأکید شد و حاضران، وحدت را زمینهساز عزت، اقتدار و پیشرفت امت اسلامی عنوان کردند.
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