۱۳۶۰ امدادگر اصفهانی برای آئین تشییع رهبر شهید انقلاب آماده باش هستند

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف پوشش حداکثری خدمات امدادی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع «رهبر شهید»، برنامهریزیهای کلان و عملیاتی در حوزههای اسکان اضطراری، امداد و نجات و پایش جادهای تدوین و اجرایی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تشریح جزئیات استقرار نیروها در کانونهای اصلی برگزاری مراسم تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی این جمعیت در بهشت زهرا (س) و مرقد مطهر امام خمینی (ره) مستقر شدهاند تا به صورت مستقیم به زائران خدماترسانی کنند.
وی در خصوص اقدامات صورتگرفته برای اسکان اضطراری زائران افزود: برای تأمین فضای اقامتی شرکتکنندگان، تمهیدات ویژهای اندیشیده شده که شامل برپایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه چادر مسافرتی، ۲۵۰ دستگاه چادر تیپ ۲ و ۴ دستگاه چادر بزرگ «رابهال» برای اسکان زائران است.
مؤمنی درباره توان عملیاتی بخش آمبولانس و تیمهای تخصصی امداد بیان کرد: برنامهریزی برای پوشش امدادی مراسم به شکلی است که ۴ دستگاه آمبولانس در میدان آزادی تهران و ۴ دستگاه دیگر در سایتهای اسکان اضطراری (بهشت زهرا و مرقد امام) مستقر شدهاند؛ همچنین ۴ دستگاه آمبولانس نیز جهت پشتیبانی به استان قم اعزام شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در ادامه با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای سایر نقاط کشور گفت: علاوه بر نیروهای مستقر در تهران، اعزام ۲۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی به مشهد مقدس نیز در دستور کار قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه نیاز، خدمات امدادی لازم به سرعت ارائه شود.
وی با تأکید بر ایمنی مسیرهای تردد زائران خاطرنشان کرد: هلالاحمر استان اصفهان برای تأمین امنیت جادهای، ۴۸ دستگاه آمبولانس و ۲۲ خودروی نجات را در محورهای مواصلاتی استان مستقر کرده است.
مؤمنی با اشاره به بسیج نیروها در بازه زمانی اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: در مجموع، یکهزار و ۳۶۰ نیروی عملیاتی بهصورت شیفتی مسئولیت ارائه خدمات امدادی را بر عهده خواهند داشت و تمامی امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان با آمادگی کامل، بر ارائه خدمات سریع، ایمن و مطلوب به شرکتکنندگان در این مراسم اهتمام دارند.
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