طرح هادی در ۶۴۵ روستای آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم از اجرای گسترده طرح‌های تامین مسکن، واگذاری زمین و توسعه زیرساخت‌های روستایی در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نهضت روستایی، واگذاری زمین در روستاهای استان در دستور کار قرار دارد و تاکنون یک‌هزار و ۶۷۴ قطعه زمین در این قالب پیش‌بینی و در حال واگذاری است.

وی افزود: همچنین یک‌هزار و ۳۷۴ قطعه زمین به زوج‌های روستایی که صاحب فرزند سوم شده‌اند، واگذار شده تا از سیاست‌های حمایتی جوانی جمعیت و تأمین مسکن بهره‌مند شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به تسهیلات ساخت مسکن گفت: متقاضیان می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد برای ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی استفاده کنند.

مقدم از اجرای طرح هادی در ۶۴۵ روستا از ۲۰ شهرستان استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی بافت روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دارد.

وی همچنین به برنامه‌های تامین مسکن شهری اشاره کرد و افزود: در شهرهای بوکان، شاهین‌دژ، اشنویه، میاندوآب و مهاباد، ۶۴۷ واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد در حال اجرا یا آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه روند صدور اسناد مالکیت روستایی با سرعت ادامه دارد، گفت: در حال حاضر ۸۲ درصد واحدها و قطعات مسکونی روستایی استان دارای سند مالکیت هستند که این امر نقش مهمی در تثبیت مالکیت و افزایش امنیت حقوقی روستاییان دارد.

مقدم خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰۴ قطعه زمین نیز به متقاضیان واجد شرایط در استان تحویل داده شده و بنیاد مسکن با جدیت برنامه‌های تأمین زمین، توسعه مسکن و عمران روستایی را ادامه خواهد داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی اظهار کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، پنج هزار و ۲۵۳ واحد پروژه تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های بنیاد مسکن مردم‌ محور هستند، خاطر نشان کرد: در حوزه مسکن شهری نیز در شهرهای مختلف استان، ۵۳۳ واحد در حال اجراست و اجرای ۱۱۴ واحد دیگر نیز در برنامه قرار دارد.

مقدم با اشاره به اجرای طرح صدور اسناد مالکیت روستایی در آذربایجان‌ غربی گفت: تاکنون یک هزار و ۹۹۳ روستا تحت پوشش طرح سند روستایی قرار گرفته‌اند و حدود چهار هزار جلد سند نیز صادر شده است.