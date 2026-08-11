نیاز به ۱۰۰۰ همت سرمایه گذاری برای تحقق شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یزدانیان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه نشست صمیمانه روز خبرنگار با تشریح ابعاد فنی و اجرایی شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: برای تحلیل کارنامه شبکه ملی اطلاعات باید این واقعیت را مدنظر داشت که هم توسعه زیرساخت‌های شبکه و هم فراهم‌سازی دسترسی به اینترنت، در ذیل همین بستر واحد دنبال می‌شود.

شبکه ملی اطلاعات به هیچ عنوان جایگزین اینترنت نیست

وی افزود: یکی از تصمیمات کلیدی وزارت ارتباطات با هدایت وزیر، شفاف‌سازی این موضوع بود که شبکه ملی اطلاعات به هیچ عنوان به معنای جایگزینی برای اینترنت یا محدودسازی دسترسی‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه این شبکه به مثابه بستری برای توسعه ارتباطی کشور عمل می‌کند که دسترسی‌های جهانی نیز در کنار آن تعریف شده است.

پایان دوگانه «اینترنت و شبکه ملی» با همگرایی ۱۵ دستگاه مسئول

یزدانیان با تأکید بر اینکه بسیاری از ابهامات فعلی ناشی از برداشت‌های غیردقیق از مفهوم شبکه ملی اطلاعات است، گفت: تلاش کردیم آن دوگانه کاذبی که در سال‌های قبل بین «اینترنت» و «شبکه ملی» ایجاد شده بود را از میان برداریم. شبکه ملی اطلاعات مجموعه‌ای مجزا از دسترسی‌های بین‌المللی نیست و نباید آن را به عنوان یک سیستم حذفی تعریف کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تحقق شبکه ملی فراتر از یک پروژه تک‌بعدی یا صرفاً تجهیزات‌محور است، تصریح کرد: بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی در کنار وزارت ارتباطات، در لایه‌های گوناگون این شبکه مشارکت و مسئولیت دارند.

وی همچنین با انتقاد از قضاوت‌های تک‌بعدی بر اساس اعدادِ پیشرفت، خواستار تبیین دقیق اهداف، کارکردها و شاخص‌های فنی این پروژه ملی شد.

نیازمندی ۱۰۰۰ همتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه برآوردی از الزامات مالی تحقق اهداف این شبکه، خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های فنی وزارت ارتباطات، تحقق کامل اهداف این حوزه نیازمند تزریق سرمایه‌ای کلان است؛ به طوری که ۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری دولتی و بیش از ۷۰۰ همت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی برای این امر پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بدون ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی و حضور فعال آنان در این عرصه، مسیر توسعه شبکه ملی اطلاعات با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

یزدانیان در خصوص آمار ۷۴ درصدی پیشرفت شبکه ملی نیز توضیح داد: صرف اعلام درصد بدون تبیین شاخص‌های ارزیابی، گویای وضعیت واقعی نیست و باید مشخص باشد این آمار دقیقاً به کدام لایه‌ها و بخش‌های زیرساختی اطلاق می‌شود.

اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پایداری پیام‌رسان‌ها در شرایط جنگی

یزدانیان با اشاره به عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی در جریان جنگ اخیر، از تخصیص اعتبار ویژه برای این بخش خبر داد و گفت: در شرایط جنگی اخیر، پیام‌رسان‌های داخلی برای استمرار خدمات خود نیاز به تجهیزات فوری داشتند که در همین راستا، حدود یک همت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز اختصاص یافت و نهایی شد تا خدمات‌رسانی به کاربران در شرایط بحرانی متوقف نشود.

وی همچنین پیرامون پروژه‌های سیستم‌عامل‌های داخلی تصریح کرد: راهبرد ما در این زمینه، پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن است. توسعه سیستم‌عامل در سطح گسترده، نیازمند همگرایی میان تیم‌های مختلف توسعه‌دهنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف است.

وی در پایان افزود: علاوه بر وزارت ارتباطات، سایر وزارتخانه‌ها و نهادها نیز در این حوزه ورود کرده‌اند و اکنون در حال پیگیری مجموعه اقداماتی برای ایجاد هماهنگی حداکثری و هم‌افزایی میان این توانمندی‌های پراکنده هستیم.