روح‌اله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اقدامات گسترده برای نگهداری، احداث و تعریض محورهای فرعی و روستایی خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تا نیمه اول مرداد ماه ۲۶ پروژه‌ی مختلف نگهداری، ساخت و تعریض راه‌های فرعی و روستایی در سطح استان مرکزی اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی اعتبار اجرای این طرح‌ها را ۲۶۷ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از ۲۶ پروژه مذکور، ۱۲ طرح شامل اجرای روکش آسفالت گرم می‌باشد که از آن جمله می‌توان به اجرای روکش آسفالت در محورهای آشتیان - کردیجان، ورین - خورهه، اراک - مرزیجران، خنداب - قالیباف اشاره کرد.

به گفته وی شش پروژه شامل تعریض و احداث راه‌های روستایی از جمله در محورهای سیان، ضامنجان، رباط‌مراد و هفت پروژه شامل اجرای درزگیری و روکش آسفالت حفاظتیِ چیپ‌سیل بطور مثال در محورهای شهرجرد، سوسن‌آباد، آزادمرزآباد و امان‌آباد یک پروژه شامل لکه‌گیری محور ساوه - طرازناهید است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار کرد: پروژه‌های دیگری نیز در حوزه راه‌های فرعی و روستایی همچنان در دست اقدام است که از آن جمله می‌توان به احداث باند دوم محور محلات - آبگرم، زیرسازی و آسفالت راه روستایی دیزک - بکلیک و احداث واریانت طرازناهید - سینک اشاره کرد.

محسن‌زاده یادآور شد: علاوه بر اقدامات مذکور بصورت همزمان اقدامات مختلف دیگری نظیر تعریض پل‌ها، رفع نقاط پرتگاهی، نصب انواع تابلوهای ایمنی و علائم هشداردهنده، اجرای خط‌کشی، تعریض شانه خاکی، احداث روشنایی نقطه‌ای، شانه‌سازی نیز با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات و تجهیزات در اختیار و تلاش جهادی راهداران استان مرکزی بصورت جاری انجام می‌شود تا ضمن افزایش سطح ایمنی راه‌ها، ضریب بخشندگی در محورهای فرعی و روستایی نیز ارتقاء پیدا کند.