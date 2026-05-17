به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی،ظهر یکشنبه،در جمع خبرنگاران از اجرای همزمان ۱۷۳ پروژه راهداری و راه روستایی در جادههای استان تهران خبر داد.
جهانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری، ۱۷۳ پروژه در قالب اجرای آسفالت، ایمنسازی، ساخت راه روستایی، تعریض، اجرای شیب شیروانی، تعمیر و مرمت پلها و سایر اقدامات راهداری در محورهای استان تهران فعال است.
وی با اشاره به جزئیات این پروژهها افزود: ۵۶ پروژه ایمنسازی شامل روشنایی، تابلو و علائم، گاردریل، خطکشی و بلوک مفصلی، ۵۴ پروژه در حوزه ساخت و نگهداری ابنیه فنی و تقاطع ها، و ۲۹ پروژه نیز در بخش اجرای آسفالت، روکش و لکهگیری راههای استان در حال اجراست، همچنین اورهال ۲۷ دستگاه ماشینآلات راهداری انجام میشود.
جهانی با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت و نگهداری رویه در محورهای کریدوری، اصلی و فرعی استان ادامه دارد، تصریح کرد: شانهسازی محورهای مواصلاتی، رفع نقاط پرتگاهی، تعریض و مرمت پل ها از دیگر اقداماتی است که به منظور افزایش سطح ایمنی راهها اجرا میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران در پایان تأکید کرد: این اقدامات در راستای افزایش ایمنی تردد، ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای و تسهیل عبور و مرور انجام شده و همچنان تداوم دارد.
