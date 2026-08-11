رعنا؛ پیوند فناوری و نوآوری اجتماعی برای محرومیت زدایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، محمد امیر زمانی، دبیر کمیته نوآوری اجتماعی موسسه دانش‌بنیان برکت، با اشاره به روند برگزاری رویدادهای رعنا اظهار کرد: نخستین دوره این رویداد با محوریت آب و انرژی برگزار شد و بیش از ۳۰۰ تیم در آن حضور داشتند که پس از چند مرحله غربالگری، ۹ تیم به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود: در پایان این دوره، تیم «نورهان انرژی» با ارائه طرح آب‌شیرین‌کن خورشیدی به عنوان تیم برگزیده انتخاب شد؛ محصولی که امکان تامین همزمان آب و برق بدون وابستگی به شبکه را فراهم می‌کرد و در روستای جان‌محمد استان سیستان و بلوچستان نصب و بهره برداری شد. همچنین با تجارب کسب شده از این الگو، برنامه ارتقا یافته برای حل مسئله تامین آب شرب مناطق محروم برنامه ریزی شده است که به زودی رونمایی می‌شود.

زمانی ادامه داد: پس از پایان دوره نخست، به این جمع‌بندی رسیدیم که حل مسائل مناطق محروم با رویکرد نوآوری اجتماعی، صرفا با برگزاری یک رویداد امکان‌پذیر نیست و نیازمند پیگیری مستمر است. بر همین اساس، رعنا از یک رویداد به «سکوی پایدار نوآوری اجتماعی» تبدیل شد تا فرآیند شناسایی، حمایت و توسعه راهکارهای فناورانه به صورت مداوم ادامه یابد.

حمایت ۵ میلیارد تومانی؛ ایجاد ۳۰ میلیارد تومان منفعت اجتماعی

دبیر کمیته نوآوری اجتماعی موسسه دانش‌بنیان برکت با بیان اینکه دومین دوره رعنا با محوریت سلامت برگزار شد، گفت: در این دوره بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ تیم مورد بررسی اولیه قرار گرفتند و پس از چند مرحله ارزیابی، بیش از ۲۰۰ تیم وارد فرآیند ارزیابی تخصصی شدند و در نهایت ۶ تیم برای دریافت حمایت انتخاب شدند.

وی افزود: برای ارزیابی طرح‌ها، مدلی چهاروجهی طراحی شد که در آن ظرفیت فناوران، گروه‌های مردمی و جهادی، نهادهای حامی و موسسه راهبر به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد تا راهکارهای ارائه‌شده قابلیت اجرا در مناطق محروم را داشته باشند.

زمانی با اشاره به نتایج این حمایت‌ها تصریح کرد: حدود ۵ میلیارد تومان از تیم‌های منتخب حمایت شد که بر اساس آخرین برآوردها، تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد تومان منفعت اجتماعی ایجاد کرده‌اند.

وی «پویش مرهم» را یکی از نمونه‌های موفق این دوره دانست و گفت: این طرح بستری را فراهم کرده است تا پزشکان بخشی از زمان خود را به ویزیت آنلاین رایگان افراد کم‌برخوردار اختصاص دهند که نمونه‌ای از بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی برای حل مسائل جامعه است.

آموزش؛ محور سومین دوره رعنا

زمانی با اشاره به برگزاری سومین دوره رعنا اظهار کرد: محور این دوره «آموزش و توانمندسازی» است و تاکنون بیش از ۲۰۰ تیم از سراسر کشور وارد فرآیند بررسی، گفت‌وگو و ارزیابی شده‌اند.

وی افزود: در سکوی رعنا صرفا از یک ایده یا محصول حمایت مالی نمی‌شود، بلکه برای هر فناوری، متناسب با نیاز منطقه و ظرفیت گروه‌های مردمی، مدل اجرایی طراحی می‌شود تا راهکار ارائه‌شده بتواند به شکلی پایدار مسئله را حل کند.

سه معیار اصلی برای حمایت از طرح‌ها

دبیر کمیته نوآوری اجتماعی مؤسسه دانش‌بنیان برکت سه معیار اصلی حمایت از طرح‌ها را «نوآوری و فناوری»، «حل یک مسئله ملی و اولویت‌دار» و «پایداری و مقیاس‌پذیری راهکار» عنوان کرد و گفت: برای ارزیابی طرح‌ها نیز مدل اختصاصی طراحی شده است تا مشخص شود هر فناوری در کدام منطقه و برای حل چه مسئله‌ای بیشترین اثربخشی را خواهد داشت.

حوزه‌های قبلی همچنان فعال می‌مانند

زمانی درباره برنامه‌های آینده سکوی رعنا نیز گفت: هنوز درباره ورود به حوزه‌های جدید تصمیم نهایی گرفته نشده است، اما فعالیت در حوزه‌های آب، انرژی و سلامت متوقف نخواهد شد و حتی در آینده نزدیک فراخوان جدیدی برای ارائه راهکارهای نوآورانه در حوزه تأمین آب شرب مناطق کم‌برخوردار منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به نهادهای همکار این سکو افزود: علاوه بر موسسه دانش‌بنیان برکت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان، ستاد توسعه صنایع خلاق، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و همچنین گروه‌های جهادی و سایر نهادهای مردمی در پیشبرد برنامه‌های رعنا مشارکت دارند.

زمان برگزاری سومین رویداد

دبیر کمیته نوآوری اجتماعی موسسه دانش‌بنیان برکت در پایان با بیان اینکه زمان برگزاری سومین رویداد رعنا هنوز نهایی نشده است، گفت: با توجه به شرایط اخیر کشور، برگزاری این رویداد به زمان مناسب‌تری موکول شده است، اما فرآیند دریافت، ارزیابی و بررسی طرح‌ها همچنان ادامه دارد.