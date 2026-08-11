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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

منیری: هلال‌احمر با تمام توان در خدمت زائران بارگاه رضوی خواهد بود

منیری: هلال‌احمر با تمام توان در خدمت زائران بارگاه رضوی خواهد بود

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی گفت: همزمان با اجرای طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت»، اعضای جمعیت هلال‌احمر با تمام توان به زائران بارگاه منور رضوی خدمت‌رسانی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی منیری در آیین اذن خدمت طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» در حرم مطهر رضوی برگزارشد اظهار کرد: خدمت در جوار مضجع شریف امام رضا(ع) توفیقی الهی است و از همه همکاران، امدادگران، جوانان و داوطلبانی که با عشق و اخلاص در این مسیر فعالیت می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» افزود: در قالب این طرح، بیش از ۱۳ هزار نفرروز از نیروهای جمعیت هلال‌احمر شامل امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان، به زائران حضرت امام رضا(ع) خدمات امدادی، بشردوستانه و حمایتی ارائه خواهند داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی ادامه داد: نیروهای هلال‌احمر در طول ۸۸۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان، از شهرستان‌های مرزی و جنوبی تا مشهد مقدس، به‌صورت شبانه‌روزی مستقر خواهند شد تا امنیت، آرامش و سلامت زائران را تأمین کنند.

منیری با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در حرم مطهر رضوی نیز گفت: جوانان و داوطلبان هلال‌احمر با حضور در صحن‌ها و اماکن متبرکه و ارائه خدماتی از جمله جابه‌جایی زائران با ویلچر، زمینه تشرف آسان‌تر سالمندان و افراد کم‌توان را فراهم خواهند کرد.

وی با قدردانی از همکاری آستان قدس رضوی، مسئولان استانی و دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این طرح افزود: موفقیت این طرح در گرو همدلی و همکاری همه دستگاه‌هایی است که با روحیه جهادی در کنار هلال‌احمر برای خدمت به زائران حضرت رضا(ع) حضور دارند.

کد مطلب 6913957

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