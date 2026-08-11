به گزارش خبرنگار مهر، سید علی منیری در آیین اذن خدمت طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» در حرم مطهر رضوی برگزارشد اظهار کرد: خدمت در جوار مضجع شریف امام رضا(ع) توفیقی الهی است و از همه همکاران، امدادگران، جوانان و داوطلبانی که با عشق و اخلاص در این مسیر فعالیت میکنند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» افزود: در قالب این طرح، بیش از ۱۳ هزار نفرروز از نیروهای جمعیت هلالاحمر شامل امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان، به زائران حضرت امام رضا(ع) خدمات امدادی، بشردوستانه و حمایتی ارائه خواهند داد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی ادامه داد: نیروهای هلالاحمر در طول ۸۸۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان، از شهرستانهای مرزی و جنوبی تا مشهد مقدس، بهصورت شبانهروزی مستقر خواهند شد تا امنیت، آرامش و سلامت زائران را تأمین کنند.
منیری با اشاره به خدمات پیشبینیشده در حرم مطهر رضوی نیز گفت: جوانان و داوطلبان هلالاحمر با حضور در صحنها و اماکن متبرکه و ارائه خدماتی از جمله جابهجایی زائران با ویلچر، زمینه تشرف آسانتر سالمندان و افراد کمتوان را فراهم خواهند کرد.
وی با قدردانی از همکاری آستان قدس رضوی، مسئولان استانی و دستگاههای مشارکتکننده در اجرای این طرح افزود: موفقیت این طرح در گرو همدلی و همکاری همه دستگاههایی است که با روحیه جهادی در کنار هلالاحمر برای خدمت به زائران حضرت رضا(ع) حضور دارند.
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