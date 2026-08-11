صدور هشدار زرد هواشناسی در اصفهان؛وزش بادشدید و رگبار باران در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای که به امضای آرش بهاروند احمدی (مدیرکل) و لیلا امینی (رئیس اداره پیش‌بینی) رسیده است، نسبت به پیامدهای ناشی از گرادیان فشاری و ناپایداری‌های جوی هشدار داد.

بر اساس این گزارش، سامانه اول که ناشی از «گرادیان فشاری» است، از امروز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه آغاز شده و تا جمعه ۲۳ مردادماه ادامه خواهد داشت. مخاطرات این سامانه شامل وزش باد شدید، کاهش دید افقی و افت کیفیت هواست.

مناطق تحت تأثیر این سامانه شامل مناطق شمال و شرق و مرکز استان (آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار/دولت‌آباد)، لنجان، زواره، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، مورچه‌خورت، شاهین‌شهر و میمه، نایین، نجف‌آباد، نطنز و هرند است.

هواشناسی استان درباره مخاطرات این سامانه نسبت به سقوط اشیاء از ارتفاعات، آسیب به سازه‌های موقت و داربست‌ها، شکستن درختان فرسوده، اختلال در ترددهای جاده‌ای (به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری) و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد.

وقوع رگبار و رعد و برق در مناطق جنوبی اصفهان

همچنین در اطلاعیه اداره کل هواشناسی، به سامانه دوم با ماهیت «ناپایداری همرفتی» اشاره شده که از سه‌شنبه ۲۰ مرداد تا چهارشنبه ۲۱ مرداد فعال است. این سامانه با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در مناطق جنوبی استان به‌ویژه در ارتفاعات شهرستان‌های دهاقان، سمیرم، شهرضا و نایین همراه خواهد بود.

مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این سامانه شامل احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌هاست.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد ضمن رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی، از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. همچنین احتیاط در سفرهای برون‌شهری، فعالیت‌های کوهنوردی، فعالیت‌های کشاورزی (از جمله سم‌پاشی باغات) و فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی ضروری است.

به رانندگان خودروهای سبک به‌ویژه در نواحی کویری و بیابانی توصیه شده است با توجه به افزایش غلظت گرد و خاک، از ماسک استفاده کرده و احتیاط لازم را در ترددها داشته باشند. نیروهای امدادی و شهرداری‌های استان نیز برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.