برق ۳۷۱ حلقه چاه آب کشاورزی در اصفهان محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خلجی اظهار کرد: در گام نخست اجرای این طرح در سال جاری، برق ۳۷۱ حلقه چاه کشاورزی که بهطور همزمان اضافهبرداشت آب و برق داشتند، دچار محدودیت شده است؛ رقمی که تنها معادل ۱.۴ درصد از مجموع ۲۶ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه کشاورزی برقی استان است و نشان میدهد این اقدام با دقت و صرفاً متوجه متخلفان واقعی نه کشاورزان قانونمدار بوده است.
وی با تشریح منطق طرح مدیریت توأمان آب و برق گفت: این طرح که از سال ۱۴۰۳ در استان اصفهان به اجرا درآمده، حاصل همکاری مشترک صنعت آب و برق است.
مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان اضافه کرد: با تبادل اطلاعات میان شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای توزیع برق، مشخصات هر چاه با انشعاب برق آن تطبیق داده شده و پارامترهایی مانند دبی مجاز، حجم مجاز برداشت، ساعات مجاز کارکرد، توان موتور و وضعیت پروانه بهرهبرداری بهطور مستمر رصد میشود. در صورت شناسایی اضافهبرداشت، برای چاه متخلف، در چارچوب ضوابط قانونی، محدودیت برق اعمال خواهد شد.
مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان تأکید کرد: دولت با قاطعیت و ارادهای جدی، مصمم به برخورد با متخلفین و اجرای بدون تعارف قانون در حوزه منابع آب زیرزمینی است و این روند تا اصلاح کامل وضعیت بهرهبرداری غیرمجاز ادامه خواهد یافت.
خلجی افزود: هماهنگی بین بخشهای مختلف دولت نظیر فرمانداریها، شرکتهای توزیع برق و مردم میتواند در اجرای مؤثر طرح و مدیریت مشکلات پیشرو کمک شایانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای حمایت از عموم کشاورزان و صیانت از حقابه بهرهبرداران قانونی طراحی شده است، افزود: هدف اصلی، ایجاد عدالت در توزیع منابع محدود آب استان میان کشاورزانی است که به قانون پایبند هستند زیرا تداوم برداشت غیرمجاز در نهایت، سهم آب همه بهرهبرداران مجاز را نیز تهدید میکند.
خلجی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفتهشده برای کشاورزان خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، ملاحظات لازم برای جلوگیری از خسارت به کشتهای سبز در حال برداشت و واحدهای تولیدی وابسته به کشاورزی بهطور کامل لحاظ شده است تا این اقدام نظارتی، آسیبی به معیشت کشاورزان قانونمدار وارد نکند.
مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان گفت: تجربه دو سال اجرای طرح مدیریت توأمان آب و برق در اصفهان نشان داده که تنها با همکاری و همراهی عموم کشاورزان میتوان شاهد اثرگذاری واقعی این طرح در کاهش روند افت سطح سفرههای آب زیرزمینی و کنترل پدیده نگرانکننده فرونشست زمین در این استان بود.
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