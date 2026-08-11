به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و سومین جلسه شورا در واکنش به گزارش مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، با بیان اینکه بزرگترین سهام داران شرکت، همراه اول، ایرانسل و تالیا هستند، اظهار کرد: همین سهام داران می خواهند به خودشان برای نصب دکل مجوز دهند. سهم ناچیزی برای شهرداری باقی مانده و آن هم تنها برای صدور مجوز است. این دکل ها به نام شهرداری و به کام اپراتورهاست.

وی افزود: شهر از درآمد این دکل های قارچ گونه بی بهره است. درصورتی که باید نحوه بهره برداری از دکل ها را تغییر دهیم که شهر از آن سهیم باشد. کل درآمد دکل ها با توجه به توسعه شرکت ارتباط مشترک شهر در دوره ششم مدیریت شهری، تنها صرف حقوق کارکنان می شود.صادقی گفت: تنها دکل در شهر کاشته می شود و سهم آن به اپراتورها می رسد و هیچ سهمی به شهرداری و شهر تهران نمی رسد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرد: در اساسنامه این شرکت چشم اندازها روشن است اما باید اجرایی و عملیاتی شود. امروز می بینیم که تمام شهر پر از آنتن است.

وی با بیان اینکه باید شرایط دکل ها را ساماندهی کنیم، یادآور شد: شرکت ها را ما باید اداره کنیم نه اینکه آنها ما را اداره کنند. در برخی مواقع به ما گفتند که در مورد دکل‌ها دخالت نکنیم در حالی که امکان سوء استفاده از دکل ها وجود داشت.

مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در پاسخ به اظهارات اعضا گفت: تقاضای بنده این است که اعضای کمیسیون های محیط زیست، برنامه و بودجه و شهرسازی از شرکت بازدید کنند.

وی ادامه داد: این موضوع مطرح شد که ۶۰ درصد دکل ها در تهران غیرمجاز هستند؛ شرایط اینگونه نیست و برخی مجموعه ها همچون اورژانس دکل نصب کرده اند و تنها از شرکت ارتباط مشترک شهر مجوز نگرفته اند.باقری گفت: هفت هزار و ۹ مورد تقاضا مطرح شده و تنها ۸۰۸ مجوز صادر شده و با مکانیزم های سخت گیرانه نصب دکل ها کنترل می شود. ما پاسخ تمام سؤالات و ابهامات را به صورت مکتوب به اعضا ارائه خواهیم داد.