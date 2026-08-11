به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که به همت سپاه استان قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه رسانه در تحولات امروز جهان اظهار کرد: کارشناسان، سه محور اصلی را در شکلگیری و حفظ قدرت و اقتدار مؤثر میدانند که میتوان آنها را در قالب یک مثلث شامل اطلاعات، تسلیحات و تبلیغات ترسیم کرد.
وی افزود: منظور از اطلاعات در این تقسیمبندی، دانش و علم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی سالهای گذشته بارها بر نقش دانش در ایجاد قدرت تأکید کردهاند و حمایت از حرکت علمی کشور را از مهمترین اولویتها دانستهاند.
سوقندی ادامه داد: ضلع دوم این مثلث به توانمندی و قدرت نظامی مربوط میشود که در طول تاریخ بشر همواره دستخوش تحول بوده و امروز شکلهای جدیدی همچون جنگهای الکترونیکی، هوشمند و فناوریمحور را دربرمیگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بیان کرد: ضلع سوم این مثلث، تبلیغات و توانایی اثرگذاری بر افکار عمومی است که در میان این سه مؤلفه، جایگاه ویژهای دارد و میتواند در شرایطی که یک کشور از نظر علمی یا نظامی با ضعفهایی مواجه است، بخشی از این کاستیها را از طریق قدرت نرم پوشش دهد.
وی تصریح کرد: اگر مجموعهای از دانش و توانمندی نظامی برخوردار باشد اما در عرصه تبلیغات و روایتگری نتواند از ظرفیتهای خود به درستی استفاده کند، ممکن است در میدان عمل موفق باشد اما در میدان رسانه و جنگ روایتها شکست بخورد.
رسانه در جنگ روایتها تعیینکننده است
سوقندی گفت: در بررسیهای انجامشده درباره جنگ نرم که امروز بخشی از جنگ ترکیبی و جنگ شناختی محسوب میشود، مؤلفههای متعددی مورد توجه قرار گرفته و سهم رسانه در این مجموعه بسیار قابل توجه است.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد جایگاه رسانه و خبر تنها به انتقال اطلاعات محدود نیست، بلکه اطلاعیابی، اطلاعرسانی و روایتگری امروز به یک دانش بینرشتهای و یکی از مؤلفههای زیربنایی قدرت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: این عرصه از چارچوبهای سنتی همچون روابط عمومی و ساختارهای اداری تعریفشده فراتر رفته و رسانه در شرایط کنونی بخشی از ساختار قدرت نرم محسوب میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به ریشههای دینی مفهوم پیامرسانی اظهار کرد: در فرهنگ دینی ما، مفهوم پیامبری و رساندن پیام الهی جایگاه ویژهای دارد و قرآن کریم نیز از خبر بزرگ سخن میگوید و همین نگاه نشان میدهد که خبر و پیامرسانی از منظر دینی نیز دارای اهمیت اساسی است.
وی بیان کرد: بر همین اساس، رسانه و مجموعه رسانهای کشور باید در تراز قرآن و اهل بیت علیهمالسلام تعریف شود و در این زمینه پس از واقعه عاشورا، نقش امام سجاد علیهالسلام و حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها در رساندن پیام عاشورا نمونهای برجسته از قدرت روایتگری و پیامرسانی است.
سوقندی گفت: حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها به عنوان نماد زن عاشورا و امام سجاد علیهالسلام به عنوان ادامهدهنده پیام نهضت عاشورا، نقش مهمی در انتقال حقیقت این واقعه داشتند و امروز نیز رسانه باید بتواند در برابر روایتهای تحریفشده، پیام درست و حقیقت را به مخاطب منتقل کند.
وی افزود: در تحولات و حوادث ماههای اخیر نیز شاهد نقشآفرینی بانوان و زنان در عرصه پیامرسانی بودهایم و این ظرفیت باید در تعریف رسانه تراز انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شیوه عملکرد رسانههای معاند اظهار کرد: رسانههای دشمن خود را مقید به اصول اخلاقی و حقیقت نمیدانند و دروغ و فریب بخش مهمی از ابزار آنها در مواجهه رسانهای است.
سوقندی ادامه داد: همانگونه که در جنگ سخت از ابزار و سلاح سخت استفاده میشود، در عرصههای دیگر نیز ابزارهایی همچون جاسوسی و نفوذ مورد استفاده قرار میگیرد و در جنگ نرم، فریب و عملیات رسانهای از ابزارهای اصلی دشمن محسوب میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تصریح کرد: در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی نیازمند رسانهای است که بتواند در تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی فعالیت کند و در برابر عملیات رسانهای دشمن، روایت صحیح، دقیق و اثرگذار ارائه دهد.
خبرنگاران باید افسران جنگ نرم باشند
وی با اشاره به الگوی شهید حاج قاسم سلیمانی در عرصه مقاومت گفت: همانگونه که سردار شهید سلیمانی به عنوان سیدالشهدای مقاومت، نگاهی فراتر از مرزها داشت و شبکهای از نیروهای مقاومت را با نگاه جهانی دنبال میکرد، اصحاب رسانه نیز باید نگاه خود را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرند.
سوقندی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانهای امروز باید خود را افسران جنگ نرم و رسانهای بدون مرز بدانند، زیرا مخاطب جمهوری اسلامی دیگر تنها مردم قم، ایران یا حتی منطقه نیستند و تحولات سالهای اخیر موجب شده است پیام انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان مخاطب و گوش شنوا پیدا کند.
وی بیان کرد: وقتی مخاطب پیام جهانی وجود دارد، باید برای انتقال این پیام نیز زبان و ادبیات مناسب مخاطب را شناخت و پیام را به زبان همان مخاطب ارائه کرد و این همان روشی است که پیامبران نیز در ارتباط با اقوام و جوامع مختلف مورد توجه قرار میدادند.
وی خاطرنشان کرد: رسانهای که میخواهد در سطح جهانی اثرگذار باشد، باید علاوه بر شناخت پیام، زبان، فرهنگ و اقتضائات مخاطب خود را نیز بشناسد تا بتواند ارتباط مؤثر و ماندگاری ایجاد کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در ادامه به ظرفیتهای رسانهای استان اشاره کرد و گفت: از سردار محبی سخنگوی سپاه درخواست کردم که روی ظرفیت رسانهای قم حساب ویژهای باز کند و از توانمندی موجود در این استان در عرصههای مختلف استفاده شود.
قم ظرفیت رسانهای گستردهای دارد
وی افزود: در استان قم سه خبرگزاری مستقل فعالیت میکنند و حدود ۷۰۰ رسانه نیز در حوزههای تخصصی و عمومی مجوز فعالیت دارند که این مجموعه ظرفیت قابل توجهی برای فعالیت رسانهای محسوب میشود.
سوقندی ادامه داد: این ظرفیت رسانهای گسترده میتواند در جبهههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط کنونی نیز که عرصه رسانه بخشی مهم از مواجهه و رقابت روایتهاست، توانمندی رسانههای قم میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
وی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه استان قم اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانهای استان طی یک سال و اندی گذشته، در حوادث و مناسبتهای مختلف از جمله دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، حوادث دیماه، جنگ رمضان، نبرد هرمز و همچنین مناسبتهای مهم استان قم حضور فعال داشتند.
سوقندی افزود: بدرقه و تشییع باشکوه امام شهید و سایر برنامهها و مناسبتهای مهم نیز از جمله عرصههایی بود که اصحاب رسانه قم با وجود محدودیتها، دشواریها و مشکلات، برای پوشش و انعکاس آنها تلاش کردند و این مجاهدت رسانهای شایسته قدردانی است.
قم- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم رسانه را یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت در جهان امروز برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که به همت سپاه استان قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه رسانه در تحولات امروز جهان اظهار کرد: کارشناسان، سه محور اصلی را در شکلگیری و حفظ قدرت و اقتدار مؤثر میدانند که میتوان آنها را در قالب یک مثلث شامل اطلاعات، تسلیحات و تبلیغات ترسیم کرد.
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