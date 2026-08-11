به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری به متاسبت روز خبرنگار حضور پیدا کرد و گفت: روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گرانبها برای پاسداشت مقام شامخ انسان‌های فرهیخته‌ای است که در مسیر روشنگری و آگاهی‌بخشی به جامعه، جان خود را تقدیم کردند.

وی افزود: خبرنگاران باید قلم و رسالت خود را سنگر دفاع از استقلال و آزادی و مقابله با زورمندان بریده از انسانیت و قدرت‌های سلطه‌گر جهانی قرار دهند. در این مسیر پرافتخار، خبرنگار وظیفه‌ای سنگین و ارزشمند در حوزه اطلاع‌رسانی بر عهده دارد.

سلیمانی با اشاره به شهدای عرصه رسانه و مقاومت در غزه، فلسطین، ایران، سوریه، لبنان و عراق، تصریح کرد: این شهدا نمونه بارز و تجلی انسانیت و حقانیت و جلوه‌گاه نصرت الهی هستند که امروز آثار آن را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم.

وی با تأکید بر نقش مهم رسانه و خبرنگار در شرایط امروز گفت: نقش رسانه و خبرنگار امروزه به‌راستی قابل توجه است. خبرنگاران تجسم امانت، مسئولیت، تعهد و دلسوزی هستند و باید بدانند هرکس آگاه‌تر است، در قبال ملت و کشور مسئول‌تر است.

وی ادامه داد: خبرنگار در قبال باورها و اعتقادات مردم، منافع ملی، مرزهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فکری و اندیشه‌های بیگانه مسئول است. همچنین در قبال شهدا، امام شهدا، امام خمینی(ره) و آرمان‌های انقلاب اسلامی مسئولیت دارد.

سلیمانی با بیان اینکه این مسئولیت‌ها محدودیت‌آفرین نیستند، گفت: این مسئولیت‌ها نه‌تنها محدودیت ایجاد نمی‌کنند، بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس هموار می‌سازند و خبرنگار به جایی می‌رسد که جز رضایت حضرت دوست نمی‌بیند.

وی با اشاره به عملکرد خبرنگاران در جریان حوادث و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در جریان حملات ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خبرنگاران در صحنه حاضر بودند و جان خود را برای انتقال درست و به‌موقع اخبار به خطر انداختند تا خبر را صحیح و سریع به گوش جهانیان برسانند.

سلیمانی افزود: خبرنگاران به‌راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد و دلسوزی هستند؛ آنان وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش‌اند و همواره در عمق جامعه زندگی می‌کنند. رشد و توسعه فرهنگی و فکری هر جامعه نیز مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی این عزیزان است.

وی با اشاره به برگزاری این نشست با محوریت اصحاب رسانه حوزه ایثار و شهادت گفت: این جلسه بهانه‌ای برای تقدیر از عزیزان اصحاب رسانه حوزه ایثار و شهادت است. این مراسم با دو روز تأخیر و به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده و در واقع تقدیر از زحمات کسانی است که با مسئولیت، آزادی و تحمل سختی‌های فراوان، به نگاشتن حقایقی می‌پردازند که زمینه رشد و توسعه جامعه را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: خبرنگاران همواره به مثابه دیده بانان امین جامعه در عرصه‌های مختلف، پرچم آزادی، آگاهی و امید را برافراشته‌اند. خبرنگار یعنی حامی انسان‌ها در برابر غیرانسان‌ها و ایستادگی و مردانگی در برابر نامردی.

سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و ایثار و شهادت گفت: اگر زحمات خبرنگاران نباشد، بسیاری از لحظه‌ها ماندگار نمی‌شود. این خبرنگاران هستند که لحظه‌ها را ثبت و حفظ می‌کنند و در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به سخنان یکی از شهدای این عرصه اظهار کرد: شهید بزرگوار بر نقش خبرنگاران در ماندگار کردن لحظات تأکید داشت و می‌گفت بدون خبرنگار، لحظه‌ها ماندگار نمی‌شود. اگر زحمات شما نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نخواهد شد.

سلیمانی در ادامه با اشاره به شرایط کشور و اهمیت فعالیت رسانه‌ها گفت: امروز شرایط ما شرایط سختی است و ماندگاری و استمرار نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، به ایثار، مقاومت و نقش‌آفرینی اصحاب رسانه نیاز دارد. اصحاب رسانه، به‌ویژه رسانه‌های فعال در حوزه ایثار و شهادت، جایگاه مهمی در ترویج و تبیین مفاهیم ایثار و شهادت و اطلاع‌رسانی در این حوزه دارند.

وی بر ضرورت توجه رسانه‌ها به وحدت و همدلی تأکید کرد و گفت: امروز ما به وحدت و همدلی نیاز داریم. دشمن در شرایط سخت، برنامه‌ریزی و طراحی‌های گسترده‌ای انجام داده است و در جنگ‌های مختلف، از جمله جنگ هشت‌ساله و جنگ‌های اخیر، تلاش کرده با ضربه زدن به ارکان مختلف نظام، به اهداف خود دست پیدا کند.

سلیمانی با اشاره به جنگ اخیر و تلاش دشمن برای هدف قرار دادن فرماندهان و دانشمندان کشور افزود: در جنگ اخیر، دشمن با طراحی مشخص تلاش کرد فرماندهان، مغزهای نظامی و دانشمندان و نخبگان کشور را هدف قرار دهد و به ارکان نظام ضربه بزند، اما ایستادگی، مقاومت و وحدت مردم موجب شد این طراحی‌ها با شکست مواجه شود.

وی ادامه داد: مردم با حضور و پشتیبانی خود نشان دادند که در شرایط سخت در کنار کشور و نظام ایستاده‌اند. حتی در شرایطی که شهادت برخی از چهره‌های مؤثر کشور می‌توانست مشکلاتی ایجاد کند، حضور و مقاومت مردم نشان داد که شهادت این عزیزان نیز موجب انسجام و حضور بیشتر مردم در میدان می‌شود.

سلیمانی با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز به‌عنوان کسی که در حوزه ایثارگری فعالیت دارد، تأکید می‌کنم که موضوع وحدت و همدلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وصیت‌نامه‌های شهدا گفت: اگر وصیت‌نامه‌های شهدا را ملاحظه و قرائت کنیم، می‌بینیم که اکثریت قریب به اتفاق آنها بر وحدت، اطاعت از امام و اطاعت از رهبری تأکید داشته‌اند.

سلیمانی افزود: بیش از ۹۰ هزار وصیت‌نامه شهید وجود دارد و این وصیت‌نامه‌ها گنجینه‌ای ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های شهدا هستند. بستر و عرصه‌ای که می‌تواند این مفاهیم را تبیین، معرفی و متعالی کند، حوزه رسانه است؛ به‌ویژه رسانه‌هایی که در بخش و موضوع ایثار و شهادت نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه گفت: امیدواریم خداوند توفیق دهد در مسیر تبیین، آگاهی‌بخشی و همراهی با ولی امر مسلمین، در جهت تداوم، تحقق و تعالی نظام جمهوری اسلامی و عبور از شرایط سخت، با وحدت و همدلی و با کمک به دولت و مسئولان، به وظیفه الهی خود عمل کنیم؛ چراکه این همان وظیفه‌ای است که شهدا نیز همواره بر آن تأکید داشته‌اند.