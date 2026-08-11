به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخهسواری کشور در گلپایگان اصفهان برگزار شد و تیم یارا قزوین در پایان رقابتهای روز نخست موفق شد با کسب نتایج قابل توجه، جایگاه دوم ردهبندی تیمی را به خود اختصاص دهد.
یارا قزوین در این ردهبندی بالاتر از تیمهای مدعی و باسابقهای همچون سپاهان، دانشگاه آزاد اسلامی، استقلال و پتروشیمی تبریز قرار گرفت و شروع قدرتمندی را در نخستین مرحله لیگ برتر به ثبت رساند.
درخشش یارا در روز نخست این رقابتها در حالی رقم خورد که علی لبیب، رکابزن این تیم، نیز در ماده استقامت و مسافت ۱۲۰ کیلومتر موفق شد با عبور از خط پایان در جایگاه نخست قرار گیرد و مدال طلای این ماده را برای نماینده قزوین به ارمغان بیاورد.
کسب مدال طلای انفرادی در کنار قرار گرفتن در رده دوم تیمی، شروعی امیدوارکننده برای یارا قزوین در فصل جدید لیگ برتر دوچرخهسواری کشور محسوب میشود؛ تیمی که پس از سالها بار دیگر نماینده استان قزوین در بالاترین سطح رقابتهای باشگاهی این رشته است.
تیم یارا قزوین در ادامه رقابتهای مرحله نخست لیگ برتر، برای حفظ جایگاه خود و نزدیک شدن به صدر جدول تیمی به رقابت با سایر تیمهای حاضر در این مسابقات خواهد پرداخت.
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