به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری جاده دختران جوانان از ۲۵ شهریورماه در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود و رها باجلان، رکابزن قزوینی نیز در این اردو حضور خواهد داشت.

این اردو به منظور آماده‌سازی و ارزیابی ملی‌پوشان جوان برگزار می‌شود و ورزشکاران دعوت‌شده زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.

دعوت باجلان به اردوی تیم ملی در حالی رقم خورده است که دوچرخه‌سواری استان قزوین طی سال‌های اخیر در بخش بانوان نیز حضور فعالی در رقابت‌های کشوری داشته و این ورزشکار جوان با حضور در اردوی تیم ملی فرصت دارد توانایی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارد.

اردوی تیم ملی جاده دختران جوانان از ۲۵ شهریورماه در کمپ تیم‌های ملی تهران برگزار خواهد شد.

