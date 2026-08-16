چرا تولید خودروهای ناقص همچنان ادامه دارد؟

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید خودروهای ناقص اظهار کرد: اصل تولید خودروی ناقص یا به اصطلاح «خودروی کف کارخانه»، به دلیل کمبود برخی قطعات است؛ قطعاتی که خودروساز نمی‌تواند آنها را در فرآیند تولید روی خودرو نصب کند و قرار است پس از تکمیل تولید، روی خودرو بسته شوند.

وی افزود: عمده این قطعات، قطعاتی هستند که خودروساز نتوانسته تعهدات خود را در قبال تأمین‌کنندگان از نظر مالی و قیمتی ایفا کند. البته نقش جنگ و مسائل اخیر پیش‌آمده در فعالیت‌های لجستیکی و تأمین مواد اولیه و قطعات را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

محبی‌نژاد ادامه داد: این موضوع به‌ویژه درباره قطعات الکترونیکی، الکتریکی و قطعات خاص پررنگ‌تر است، اما اگر بخواهیم وزن مشخصی برای عوامل مؤثر در تولید خودروهای ناقص در نظر بگیریم، اصل مشکل، عدم امکان ایفای تعهدات خودروساز در قبال زنجیره تأمین است.

وی درباره آمار خودروهای ناقص نیز گفت: آماری که از میزان تولید خودروهای ناقص داریم، خوشبختانه رو به کاهش است. این عدد در مقطعی چند ده هزار دستگاه بود؛ به عنوان نمونه در شرکت سایپا به مرز ۶۰ هزار دستگاه رسید.

دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: این آمار اکنون به‌شدت کاهشی شده و بر اساس شنیده‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه از خودروهای ناقص جمع‌آوری شده است و به‌زودی این آمار به نزدیک صفر خواهد رسید.

محبی‌نژاد افزود: این اتفاق با همکاری قطعه‌سازان خاصی که درگیر این موضوع بودند و همچنین ورود نهادهای نظارتی و همکاری خودروساز انجام شده است. با جمع شدن این خودروهای ناقص، هم نقدینگی خوبی وارد شرکت سایپا می‌شود و هم تعهدات معوق این شرکت به مردم ایفا خواهد شد و مردم به حق خود خواهند رسید.

وی درباره وضعیت ایران‌خودرو نیز اظهار کرد: درباره ایران‌خودرو شنیده‌ایم که این شرکت نیز تقریباً خودروی ناقص زیادی ندارد.