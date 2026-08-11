قفل تأمین زمین مسکن در گلستان باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های راه و شهرسازی گلستان اظهار کرد: سه محور اصلی فعالیت اداره‌کل راه و شهرسازی شامل زمین، مسکن و راه است و هر سه موضوع به صورت مستقیم با زندگی مردم و آینده توسعه استان ارتباط دارد.



وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های گذشته در استان، تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن و پاسخگویی به تکالیف قانونی از جمله طرح جوانی جمعیت و حمایت از ایثارگران و خانواده شهدا بود که محدودیت‌های قانونی در این زمینه به عنوان یک مانع جدی عمل می‌کرد.



مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: این محدودیت پس از چهار سال با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری برطرف شده و امروز در شهرهایی که با این مشکل مواجه بودند، امکان پیشبرد فرآیند تأمین زمین فراهم شده است.



حسینی با اشاره به وضعیت شهر گرگان گفت: این شهر با بیش از سه هزار و ۷۰۰ هکتار عرصه در محدوده شهری، همچنان با محدودیت جدی زمین برای پاسخگویی به نیازهای موجود مواجه است و همین موضوع باعث شده بخشی از متقاضیان مسکن در صف انتظار باقی بمانند.



وی بیان کرد: در همین راستا، هفته گذشته با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، فرآیند بررسی و تأیید اراضی جدید در پیرامون شهر گرگان آغاز شد و حدود ۶۰۰ هکتار زمین شناسایی شده است که می‌تواند بخش قابل توجهی از تکالیف و نیازهای پیش‌رو در حوزه تأمین مسکن را پاسخ دهد.



مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵، تهیه طرح‌های جامع شهری با رویکرد تأمین زمین، افزایش رفاه شهروندان و کمک به مدیریت شهری با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه متوازن شهرهای استان ایجاد کنیم.



توسعه کریدور شرق به غرب؛ اولویت راهبردی گلستان



حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه کریدورهای ارتباطی را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: اقتصاد گلستان به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است و از منطقه ویژه اقتصادی تا حوزه گردشگری، رونق بسیاری از بخش‌های اقتصادی استان به تقویت شریان‌های جاده‌ای و ریلی نیاز دارد.



وی افزود: توسعه خط ریلی در مسیر کریدور شرق به غرب از جمله پروژه‌هایی است که با جدیت در حال پیگیری است و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.



مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: این پروژه در سفر رئیس‌جمهور نیز مورد توجه قرار گرفته و وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری آن تأکید کرده است؛ ضمن اینکه استاندار گلستان و نماینده ولی‌فقیه در استان نیز برای پیشبرد این طرح پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.



حسینی ادامه داد: توسعه این کریدور می‌تواند علاوه بر بهبود دسترسی‌های ارتباطی، در گشایش ظرفیت‌های اقتصادی استان، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و افزایش رفاه شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.



تأمین منابع برای محورهای جاده‌ای گلستان



وی همچنین توسعه شبکه جاده‌ای را یکی دیگر از شریان‌های حیاتی اقتصاد گلستان عنوان کرد و گفت: مسیرهای ارتباطی استان از جمله محورهایی که گلستان را به شاهرود و سپس سایر نقاط کشور متصل می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: در سفر رئیس‌جمهور برای این بخش منابعی پیش‌بینی شده بود و با دستور وزیر راه و شهرسازی و پیگیری‌های استاندار، منابع مناسبی برای پیشبرد پروژه‌های جاده‌ای استان در نظر گرفته شده است.



حسینی با اشاره به طرح‌های بزرگراهی استان اظهار کرد: تکمیل و توسعه بزرگراه‌ها نیز از دیگر محورهای اصلی تمرکز راه و شهرسازی گلستان است و این موضوع با توجه به نقش شبکه جاده‌ای در توسعه اقتصادی، گردشگری و ترانزیتی استان دنبال می‌شود.



علاج‌بخشی خلیج گرگان در مسیر اجرا



وی علاج‌بخشی خلیج گرگان را نیز یکی از پروژه‌های کلان استان برشمرد و گفت: این موضوع در مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی تعریف شده و به عنوان یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی گلستان در حال پیگیری است.



مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: لایروبی و انتقال آب از دریا به خلیج گرگان از جمله اقدامات اساسی برای احیای این پهنه آبی است و با پیگیری استاندار و حمایت وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزارتخانه، روند اجرای این برنامه دنبال می‌شود.



حسینی با اشاره به برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به گلستان گفت: برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و پیش‌بینی می‌شود وزیر راه و شهرسازی در آینده نزدیک به استان سفر کند و در نشست شورای برنامه‌ریزی استان، جزئیات بیشتری از برنامه‌ها و تصمیمات مرتبط با پروژه‌های کلان حوزه راه و شهرسازی اعلام شود.



رسانه‌ها؛ حلقه اتصال پروژه‌های عمرانی با مردم



وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های عمرانی استان اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی در شرایط فعلی کشور با چالش‌هایی همراه است و در کنار اقدامات انجام‌شده، نقدها و کاستی‌هایی نیز وجود دارد که باید با مطالبه‌گری و نقد منصفانه رسانه‌ها برای رفع آنها تلاش کرد.



مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: رسانه‌ها پل ارتباطی دستگاه‌های اجرایی با افکار عمومی هستند و آگاهی‌بخشی دقیق درباره پروژه‌ها، پیشرفت طرح‌ها، مشکلات و مطالبات مردم می‌تواند به تسریع روند اجرای طرح‌ها کمک کند.



حسینی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی مأموریت‌های گسترده‌ای دارد و در گلستان نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های زیرساختی و طرح‌هایی را که با آینده اقتصادی و رفاه مردم استان ارتباط مستقیم دارند، با جدیت بیشتری دنبال کنیم.