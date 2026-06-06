به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی با اشاره به تداوم رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت مرغداری این منطقه، از آغاز عملیات اجرایی ۱۴ واحد جدید تولید گوشت مرغ با ظرفیت ۵۶۰ هزار قطعه در هر دوره خبر داد.

مدیر جهادکشاورزی زاهدان بیان کرد: با وجود شرایط ویژه در کشور، روند توسعه صنعت مرغداری در شهرستان زاهدان متوقف نشده و با حمایت‌های ویژه مجموعه جهاد کشاورزی، مشارکت بخش خصوصی در این حوزه با قوت در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۱ واحد مرغداری گوشتی در مرکز استان فعال هستند که ظرفیت جوجه‌ریزی این واحدهای صنعتی در هر دوره بالغ بر یک میلیون و ۱۳۵ هزار قطعه است.

شهرکی با تاکید بر اهمیت دستیابی به خوداتکایی در تولید گوشت مرغ، تصریح کرد: در راستای نیازسنجی استان و پیگیری‌های مستمر، مجوز احداث ۱۴ واحد مرغداری ۴۰ هزار قطعه‌ای در منطقه نصرت‌آباد با حمایت استانداری سیستان و بلوچستان و فرمانداری زاهدان صادر شده است که عملیات اجرایی آن‌ها به‌زودی آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ۵۶۰ هزار قطعه به ظرفیت جوجه‌ریزی شهرستان افزوده خواهد شد که با این احتساب، ظرفیت کلی جوجه‌ریزی در شهرستان زاهدان به یک میلیون و هفتصد هزار قطعه در هر دوره افزایش می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان در پایان تصریح کرد: این افزایش ظرفیت، گامی راهبردی و موثر در جهت تامین پایدار گوشت مرغ مورد نیاز استان و تقویت زیرساخت‌های خوداتکایی در تولید این کالای اساسی محسوب می‌شود.