به گزارش خبرگزاری مهر، وحید منایی عضو هیئتمدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به ابلاغ بخشنامههای مربوط به نرخهای مصوب سفرهای هوایی و زمینی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: تمامی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها موظف هستند با اتخاذ تدابیر لازم، بر رعایت کامل سقف قیمتهای مصوب در حوزه حملونقل و سایر خدمات مرتبط با زائران نظارت مستمر داشته باشند.
بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق زائران اربعین افزود: در این راستا، هماهنگی مؤثر با دستگاههای اجرایی استانها از جمله استانداریها، ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای، پلیسراه، سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی، انجمن دفاتر فروش بلیت و سایر دستگاههای مرتبط برای ساماندهی حملونقل درونشهری و برونشهری و حضور فعال در جلسات ستاد اربعین استانها ضروری است.
منایی با اشاره به برنامههای نظارتی سازمان حمایت در این ایام خاطرنشان کرد: بازرسی مستمر از پایانهها و ترمینالهای مسافربری، کنترل نرخهای مصوب، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و دریافت مبالغ مازاد از زائران، از مهمترین محورهای نظارتی خواهد بود.
وی همچنین از تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و غرفههای عرضهکننده کالا و خدمات مستقر در فرودگاهها و پایانههای مسافربری خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف احتمالی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت و ارائه خدمات خارج از ضوابط قانونی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت افزود: نظارت بر نصب نرخنامه، کیفیت ارائه خدمات در پارکینگها، توقفگاهها، رستورانها، مراکز اسکان زائران شامل هتلها و مهمانپذیرها، مراکز عرضه مواد غذایی و همچنین پایش مستمر مجتمعهای خدمات رفاهی و رستورانهای بینشهری واقع در مسیر تردد زائران، از دیگر برنامههای بازرسی در ایام اربعین است.
منایی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی تصریح کرد: رسیدگی فوری به گزارشها و شکایات زائران، بهویژه در حوزه حملونقل و خدمات، و همچنین تعامل نزدیک با ادارات کل تعزیرات حکومتی برای تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلفات و اجرای احکام، از اولویتهای اصلی بازرسان سازمان حمایت و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها در ایام اربعین حسینی خواهد بود.
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