پیشوا میزبان جاماندگان زیارت امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، آیین پیاده‌روی «جاماندگان ارض طوس» صبح پنجشنبه از میدان امام حسین(ع) ورامین به سمت حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در پیشوا برگزار می‌شود و موکب‌های فرهنگی، پذیرایی و خدماتی در مسیر برای استقبال از عزاداران و زائران برپا خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پیشوا از برگزاری آیین پیاده‌روی «جاماندگان ارض طوس» همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) خبر داد و گفت این مراسم با حضور عزاداران و جاماندگان زیارت حرم رضوی از نقاط مختلف استان تهران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سجاد جعفری در نشست هماهنگی برنامه‌های سالروز شهادت امام رضا(ع) که در صحن مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) برگزار شد، اظهار کرد: این آیین در سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی استان تهران تبدیل شده و مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک، پاکدشت و مناطق اطراف در آن حضور پیدا می‌کنند.

به گفته وی، حرکت عزاداران ساعت ۷ صبح پنجشنبه ۲۲ مرداد از میدان امام حسین(ع) ورامین آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر چند کیلومتری، به حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در پیشوا می‌رسند.

استقرار موکب‌ها در مسیر پیاده‌روی

جعفری گفت: در طول مسیر، موکب‌های پذیرایی، فرهنگی و خدماتی برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران مستقر خواهند شد.

وی افزود: پس از ورود زائران به حرم مطهر، برنامه‌های عزاداری، دسته‌های سوگواری و روضه‌خوانی با حضور مداحان برگزار می‌شود و این مراسم با اقامه نماز جماعت ادامه خواهد یافت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پیشوا همچنین بر فراهم کردن امکانات لازم برای حضور عزاداران تأکید کرد و گفت برنامه‌های متنوعی برای این مناسبت در حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) پیش‌بینی شده است.

آمادگی آستان امامزاده جعفر(ع) برای میزبانی از زائران

احمد جنیدی، مدیر آستان حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) پیشوا، نیز از آمادگی این مجموعه برای میزبانی از زائران در روز ۲۹ صفر خبر داد.

او گفت برنامه‌های فرهنگی و پذیرایی از ساعت ۷ صبح در حرم آغاز می‌شود و تا زمان اقامه نماز ظهر ادامه خواهد داشت.

جنیدی افزود: همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، زائران و جاماندگان زیارت حرم رضوی از مناطق مختلف با حضور در حرم امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع)، برادر امام رضا(ع)، به سوگواری و زیارت خواهند پرداخت.

به گفته وی، با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و مجموعه آستان، تمهیدات لازم برای پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران پیش‌بینی شده است.

مدیر آستان حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) پیشوا همچنین گفت برنامه‌های روز شهادت امام رضا(ع) تا اقامه نماز ظهر ادامه خواهد داشت و برای زائران، اطعام نیز پیش‌بینی شده است.

آیین «جاماندگان ارض طوس» در سال‌های اخیر به عنوان یکی از برنامه‌های پیاده‌روی مذهبی در جنوب‌شرق استان تهران برگزار شده و شرکت‌کنندگان در آن، با نیت زیارت و سوگواری برای امام رضا(ع)، مسیر ورامین تا پیشوا را طی می‌کنند.