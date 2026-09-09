نفت برنت در آستانه ۱۰۰ دلار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دادههای منتشرشده در پایگاه تحلیلی OilPrice ، قرارداد نوامبر نفت برنت پس از نوسان در محدوده ۹۲ تا ۹۶ دلار در روزهای ابتدایی سپتامبر، از سوم این ماه وارد مسیر صعودی شد و در معاملات ۹ سپتامبر به محدوده نزدیک به ۱۰۰ دلار رسید.
روند صعودی قیمت برنت در حالی ادامه یافته است که بازار نفت همچنان تحت تأثیر مجموعهای از عوامل عرضه و تقاضا و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد و معاملهگران تحولات مربوط به عرضه جهانی نفت و تصمیمات تولیدکنندگان بزرگ را با دقت دنبال میکنند.
نزدیکی قیمت برنت به مرز ۱۰۰ دلار، این سطح را بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه بازار تبدیل کرده است؛ بهگونهای که تداوم روند صعودی میتواند چشمانداز قیمتها در معاملات آتی را تحت تأثیر قرار دهد.
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