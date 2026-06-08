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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

قیمت نفت برنت ۵ درصد افزایش یافت

قیمت نفت برنت ۵ درصد افزایش یافت

بر اساس داده‌های موجود در سایت اویل پرایس، قیمت نفت برنت با افزایش بیش از ۴ درصدی مواجه شد و به بالای ۹۷ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده های موجود در سایت اویل پرایس، قیمت نفت برنت در معاملات روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ با افزایش بیش از ۴ درصدی مواجه شد و به بالای ۹۷ دلار در هر بشکه رسید. بر اساس داده‌های این پایگاه تخصصی، هر بشکه نفت برنت با تحویل اوت (اوت) ۲۰۲۶ با قیمت ۹۷.۵۱ دلار معامله شد که نشان‌دهنده جهش ۴.۷۵ درصدی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته است.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز همراه با برنت صعودی بود و قیمت آن به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه افزایش یافت. این رشد قیمت در حالی رخ داد که بازارهای جهانی نفت شاهد نوسانات قابل‌توجهی در پی تحولات سیاسی و نظامی منطقه بودند.

نمودار منتشر شده از سوی اویل‌پرایس نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت در یک ماه گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. به طوری که از محدوده ۹۲ دلار در اواسط ماه مه به بالای ۹۷ دلار در روز جاری رسیده و در برخی مقاطع کانال ۱۰۰ دلار را نیز لمس کرده است.

کد مطلب 6853904
طیبه بیات

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