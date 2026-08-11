به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازارهای جهانی نفت خام در واکنش به لفاظی‌های مقامات آمریکایی و افزایش بی‌ثباتی در منطقه خلیج‌فارس، شاهد جهش قابل‌توجه قیمت‌ها بوده‌اند. شاخص بین‌المللی نفت برنت در ساعات ابتدایی معاملات روز سه‌شنبه با رشدی ۵ درصدی به ۸۷.۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح قیمتی در نزدیک به دو هفته اخیر به شمار می‌رود. همزمان، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) نیز با جهشی ۵.۱ درصدی، در کانال ۸۲.۲ دلار معامله شد. این رشد قیمت برای چهارمین روز متوالی ادامه یافته است که نشان‌دهنده نگرانی عمیق فعالان بازار از احتمال اقدامات نظامی و اختلالات گسترده در خطوط حمل‌ونقل انرژی است.

تلاطم در بازارهای انرژی زیر سایه تهدیدات نظامی

دلیل اصلی این واکنش هیجانی بازار، ارزیابی معامله‌گران از چشم‌انداز تیره و تار امنیت در آبراه استراتژیک تنگه هرمز است. جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر موضع خود، اعلام کرده است که هرگونه بحث درباره بازگشایی این مسیر حیاتی که سهم عمده‌ای از عرضه جهانی نفت و گاز (LNG) را بر عهده دارد، منوط به لغو کامل محاصره بنادر ایران از سوی ایالات متحده است. این بن‌بست دیپلماتیک در حالی شدت گرفته است که گزارش‌هایی مبنی بر حملات هدفمند به پالایشگاه «جازان» در عربستان سعودی و همچنین هدف قرار گرفتن یک نفت‌کش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تعطیلات آخر هفته اخیر مخابره شده است.

تحلیلگران انرژی بر این باورند که بازار نفت اکنون با «حق بیمه ریسک» بالایی معامله می‌شود. تداوم تنش‌ها و حملات به زیرساخت‌های نفتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که ریسک عرضه نه تنها برطرف نشده، بلکه وارد فاز عملیاتی جدیدی شده است. در حالی که تقاضا برای امنیت عرضه بالا رفته، هرگونه سیگنال منفی از سوی مقامات واشنگتن می‌تواند به نوسانات شدیدتری در روزهای آتی منجر شود.

رکوردشکنی کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا و چالش‌های عرضه

در کنار تنش‌های ژئوپلیتیک، داده‌های منتشرشده از وضعیت ذخایر انرژی آمریکا نیز فضای روانی بازار را تحت‌تأثیر قرار داده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ذخایر نفت خام در «ذخیره استراتژیک نفت آمریکا» (SPR) هفته گذشته با کاهش مجدد به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه رسید و رقم ۲۹۸.۷ میلیون بشکه را ثبت کرد؛ سطحی که از سال ۱۹۸۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

تخلیه ذخایر استراتژیک در شرایطی که عرضه جهانی با تهدیدات جدی روبه‌رو است، قدرت مانور ایالات متحده را برای کنترل قیمت‌ها در صورت بروز شوک‌های بزرگتر کاهش داده است. کارشناسان معتقدند این سطح پایین از ذخایر استراتژیک، آسیب‌پذیری بازار آمریکا را در برابر اختلالات صادراتی خلیج‌فارس دوچندان کرده است. در واقع، هم‌افزاییِ بحران در تنگه هرمز و کاهش توانِ ذخایر استراتژیک آمریکا، یک «طوفان کامل» در بازارهای انرژی ایجاد کرده است که می‌تواند ثبات قیمت‌ها را در میان‌مدت با چالش‌های اساسی مواجه کند. اکنون تمامی نگاه‌ها به تحولات دیپلماتیک و واکنش‌های عملیاتی به تنش‌های اخیر در خلیج‌فارس دوخته شده است.