فرماندار کنگان: ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: رسانه‌ها چشم و گوش مردم و مدیران و یکی از ظرفیت‌های مؤثر در شناسایی و پیگیری مطالبات عمومی هستند. مجموعه مدیریت شهرستان از نقد منصفانه، مطالبه‌گری مسئولانه و تعامل سازنده با اصحاب رسانه استقبال می‌کند و بسیاری از مطالبات مطرح‌شده از سوی خبرنگاران، پشتوانه‌ای برای پیگیری مسائل شهرستان در سطوح استانی و ملی است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی شهرستان افزود: تلاش ما این بوده است که در کنار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌هایی را که سال‌ها به‌عنوان مطالبه مردم باقی مانده بود، با جدیت دنبال کنیم. احداث پل گمرک، اجرای لاین سوم بلوار ساحلی بندر کنگان، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و بهسازی محورهای مواصلاتی از جمله این اقدامات است.

فرماندار کنگان با اشاره به تصویب ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان گفت: اولویت توزیع اعتبارات، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان بوده و بخش‌های آموزش، راه، عمران شهری و روستایی و زیرساخت‌های عمومی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد توجه هستند.

غلامحسین زیبا در ادامه به موضوع آب اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، آب‌شیرین‌کن بنک وارد مدار شده و اکنون اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب از اولویت‌های اصلی شهرستان است. در همین راستا بخشی از اعتبارات شورای راهبردی برای خرید لوله و تجهیزات و آغاز اصلاح شبکه اختصاص یافته است.

وی در حوزه بهداشت و درمان نیز کمبود پزشک و نیروی انسانی را از چالش‌های اصلی عنوان کرد و افزود: پیگیری برای تأمین نیروی انسانی، تقویت خدمات بیمارستان امام خمینی(ره)، توسعه بخش ماموگرافی، بهسازی بخش‌های درمانی و خدماتی و احداث ساختمان جدید MRI در دستور کار قرار دارد و مطالبات اساسی حوزه سلامت شهرستان نیز در سطح وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

ثبت جهانی سیراف را یکی از برنامه‌های راهبردی شهرستان

فرماندار شهرستان کنگان همچنین ثبت جهانی سیراف را یکی از برنامه‌های راهبردی شهرستان برشمرد و اظهار کرد: جلسات و پیگیری‌های متعددی در سطوح ملی و استانی در این زمینه انجام شده و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار استانی برای اقدامات مرتبط پیش‌بینی شده است.

وی گفت: توسعه اسکله، مرز دریایی و ظرفیت‌های گردشگری سیراف نیز در کنار فرآیند ثبت جهانی این بندر تاریخی دنبال می‌شود.

غلامحسین زیبا با بیان اینکه توسعه شهرستان بر سه محور استفاده از ظرفیت صنعت، اقتصاد دریامحور و توسعه خدمات و گردشگری دنبال می‌شود، تصریح کرد: در شرایط محدودیت منابع دولتی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یک ضرورت است و توسعه صنایع پایین‌دستی، نیروگاه‌های خورشیدی، آب‌شیرین‌کن‌ها، پرورش ماهی در قفس، گردشگری ساحلی، هتل‌داری و بوم‌گردی می‌تواند زمینه افزایش اشتغال و ارزش افزوده در شهرستان را فراهم کند.

وی همچنین حمایت از مدیران توانمند بومی را مورد تأکید قرار داد و گفت: مدیران بومی به دلیل شناخت دقیق از مسائل و ظرفیت‌های منطقه می‌توانند در حوزه‌هایی نظیر اشتغال، مسئولیت‌های اجتماعی، محیط زیست، آب، راه، آموزش و درمان نقش مؤثری ایفا کنند و حمایت از نیروهای توانمند بومی باید مورد توجه قرار گیرد.



فرماندار کنگان در بخش دیگری از سخنان خود از کسب رتبه نخست شهرستان کنگان در ارزیابی عملکرد استانی مورد تأیید وزارت کشور و همچنین رتبه نخست شورای تأمین شهرستان در شاخص‌های امنیتی سه‌ماهه نخست سال خبر داد و این موفقیت‌ها را حاصل تلاش جمعی مدیران، معاونین، بخشداران، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی شهرستان دانست.

غلامحسین زیبا در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تقویت وحدت، امید و تاب‌آوری اجتماعی گفت: تعامل میان مردم، رسانه‌ها و مسئولان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای حل مسائل شهرستان است و امیدواریم برگزاری چنین نشست‌هایی زمینه ارتباط نزدیک‌تر و استفاده بیشتر از دیدگاه‌ها و مطالبات اصحاب رسانه را فراهم کند.

در پایان این نشست صمیمی، ضمن گفت‌وگو و تبادل نظر با خبرنگاران، از اصحاب رسانه و فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی شهرستان کنگان به مناسبت روز خبرنگار تجلیل شد.

