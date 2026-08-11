اصفهان برای توسعه گردشگری به یک میلیون تخت رسمی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان در نشست تخصصی جامعه هتل‌داران استان اصفهان با اشاره به شرایط صنعت گردشگری در دوره‌های بحران و رکود، اظهار کرد: بحران زمانی است که مدیریت‌ها مشخص می‌شود و در شرایطی که همه چیز مطلوب است، گردشگری نیز به شکل طبیعی رونق می‌گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره جنگ و پس از آن افزود: در ۴۰ روز دوره جنگ و پس از آن، با توجه به شرایطی که در دی‌ماه ایجاد شد، طرح تحریک و تهییج بازار تقاضا را دنبال کردیم؛ اقدامی که در سطح کشور انجام نشده بود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: طرح‌هایی که وزارتخانه در اصفهان اجرا کرد، از جمله طرح تحریک تقاضای نصف جهان، با هدف آماده‌سازی بازار گردشگری دنبال شد و تلاش کردیم برای حضور در نمایشگاه گردشگری تهران آماده شویم.

آبیان با اشاره به تأثیر این اقدامات بر فعالیت هتل‌ها گفت: این اقدامات در ضریب اشغال هتل‌ها نیز اثرگذار بود و به اذعان فعالان این حوزه، ضریب اشغال هتل‌ها افزایش پیدا کرد.

وی با تشریح رویکرد اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حمایت از فعالان گردشگری اظهار کرد: تلاش ما این بود که به عنوان دستگاه ناظر و متولی حوزه گردشگری، در کنار فعالان بخش خصوصی باشیم و در مسیر حمایت و ایجاد مشوق‌ها حرکت کنیم.

وی افزود: در راستای جذب مخاطب گردشگری، شبکه‌سازی را دنبال کردیم؛ شبکه‌سازی که عمدتاً بر فعال و پویا کردن کنشگران و ذی‌نفعان استوار بود. همچنین تلاش کردیم انسجام بیشتری میان تشکل‌های حرفه‌ای ایجاد کنیم و جوامع حرفه‌ای، دفاتر و راهنمایان گردشگری را فعال‌تر کنیم.

آبیان یکی از برنامه‌های مورد پیگیری در استان را ایجاد سازمان مدیریت مقصد عنوان کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که برای نخستین بار در کشور، موضوع سازمان مدیریت مقصد را با همکاری جامعه هتل‌داران دنبال کنیم.

معاون گردشگری اصفهان همچنین به سیاست‌های دنبال‌شده در دوره جنگ و رکود اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تلاش کردیم خود را برای حضور گردشگران آماده کنیم. هم‌زمان بازارهای هدف را دنبال کردیم و حتی در شرایط رکود نیز برنامه‌ریزی برای بازارهای گردشگری ادامه یافت.

وی افزود: در حوزه دیپلماسی گردشگری خارجی نیز به دنبال تثبیت شرایط و ایجاد مسیرهای دسترسی به بازارهای خارجی بودیم که حاصل آن میزبانی از سه فستیوال و رویداد بین‌المللی در ماه جاری است.

آبیان ادامه داد: فعال شدن سینمای گردشگری نیز برای نخستین بار در ایران در حال اتفاق افتادن است و هدف مجموعه این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری اصفهان در دوران بحران، رکود و پس از آن است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه محصولات گردشگری استان اظهار کرد: در این مدت ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری اصفهان را اصلاح کردیم و ویترین گردشگری را به‌روز کردیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از احصای ۳۲۰ محصول گردشگری در استان خبر داد و گفت: این محصولات علاوه بر حوزه فرهنگی، ظرفیت آن را ایجاد می‌کنند که در حوزه برندینگ هر روز بتوانیم یک محصول جدید را در ویترین گردشگری قرار دهیم.

وی افزود: هدف از این اقدام، جذب مخاطبان در دو حوزه گردشگری داخلی و خارجی است.

آبیان در ادامه با اشاره به ظرفیت اقامتی استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۲۷ هزار و ۷۹۰ تخت استاندارد رسمی در اصفهان وجود دارد که ۹۷۰۰ تخت رسمی هتل‌های چهار و پنج ستاره در شهر اصفهان قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در بخش اقامت اظهار کرد: اکنون باید مشخص شود چگونه از این ظرفیت استفاده کنیم؛ زیرا حتی به یک میلیون تخت رسمی در اصفهان نیاز داریم و باید برای رسیدن به این ظرفیت مهیا شویم.

معاون گردشگری اصفهان همچنین با اشاره به وضعیت تقاضا در برخی واحدهای اقامتی گفت: اگر به هتل آراز اشاره کنیم، ظرفیت ۵۱۵ اتاق آن تا پایان شهریورماه تکمیل است.

وی افزود: در های‌سیزن این اجازه را با دستور استاندار داده‌ایم که هتل‌ها حتی فراتر از این میزان را نیز پوشش دهند. اکنون برخی اتاق‌های هتل حتی با رقم ۷۰ میلیون تومان نیز متقاضی دارند، اما به دلیل تکمیل ظرفیت، امکان پذیرش وجود ندارد.

آبیان با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی بازار گردشگری اصفهان تصریح کرد: یکی از چالش‌های مورد بررسی، عدم رغبت حضور گردشگر در اصفهان بوده و به دنبال ریشه‌یابی این مسئله هستیم.

وی افزود: در همین راستا تلاش کردیم گردشگر به بهانه‌های مختلف، چه گردشگر خارجی و چه گردشگر داخلی، وارد اصفهان شود و ساماندهی گردشگران ورودی را به صورت تخصصی دنبال می‌کنیم.

معاون گردشگری اصفهان گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های مهم استان دانست و گفت: ظرفیت گردشگری سلامت اصفهان تنها در سطح ایران نیست و این حوزه در سطح خاورمیانه نیز ظرفیت دارد.

آبیان ادامه داد: به دنبال آن هستیم که از کشورهای مختلف، گردشگران را به اصفهان بیاوریم و این موضوع یکی از محورهای شبکه‌سازی گردشگری است.

وی کشورهای عضو اکو را نیز ظرفیتی مهم برای گردشگری اصفهان دانست و افزود: کشورهای اکو ظرفیت بی‌نظیری هستند، به‌ویژه در شرایط بحران، زیرا کشورهای همسایه می‌توانند بازار مناسبی برای گردشگری اصفهان باشند.

معاون گردشگری اصفهان با اشاره به ظرفیت بازار افغانستان گفت: حتی افغانستان که شاید به آن توجه کافی نمی‌شود، می‌تواند یکی از بازارهای ورود گردشگر به اصفهان باشد.

وی یکی از اهداف این برنامه را حذف واسطه‌ها عنوان کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که دلال‌ها و واسطه‌ها را حذف کنیم تا چرخه اقتصاد گردشگری اصفهان به شکل درست بچرخد.

آبیان فعال‌سازی کریدورهای هوایی را بخش دیگری از برنامه‌های استان دانست و اظهار کرد: زیرساخت‌ها را آماده می‌کنیم تا امکان ورود و بازگشت گردشگر فراهم شود.

وی با اشاره به فعال شدن پرواز اصفهان-استانبول افزود: پروازهای خارجی اصفهان با وجود مشکلات موجود فعال شده و پرواز استانبول نیز با دو پرواز در هفته برقرار است.

معاون گردشگری اصفهان ادامه داد: ترکیش نیز در این مسیر فعال می‌شود؛ زیرا استانبول یکی از مراکزی است که می‌تواند در جذب گردشگران سلامت اصفهان و همچنین حوزه صنایع دستی نقش داشته باشد.

وی همچنین به پرواز نجف-اصفهان اشاره کرد و گفت: فعال شدن این مسیر نیز بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای ورود گردشگر و بازگشت وی است.

آبیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات جامعه هتل‌داران اظهار کرد: اصفهان نخستین استانی بود که پس از طرح موضوع در وزارتخانه، پیگیری مطالبات جامعه هتل‌داران را در دستور کار قرار داد و این مسئله از دغدغه‌های استان بود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تسهیل در فروردین‌ماه گفت: بسته‌هایی با نگاه استاندار برای حمایت از این بخش دنبال شد.

معاون گردشگری اصفهان درباره موضوع بیمه تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: قرار بر این بود که این موضوع از اسفندماه تا پایان خردادماه اعمال شود، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی همچنین درباره استانداردهای اجباری هتل‌ها گفت: موضوع استانداردهای اجباری هتل‌ها نیز پیگیری شد و حتی در مقطعی سازمان استاندارد اجازه ورود به هتل‌ها را نمی‌داد.

آبیان افزود: در اصفهان بر این موضوع تأکید شد و در نهایت استانداردسازی اجباری هتل‌ها متوقف شد؛ زیرا چنین رویکردی با تقویت بخش خصوصی منافات داشت.

وی ادامه داد: این موضوع نباید به شکل ممنوعیت دنبال شود، زیرا جوامع محلی و تشکل‌های حرفه‌ای در این حوزه دخیل هستند.

معاون گردشگری اصفهان همچنین از آغاز فرآیند تمدید پروانه‌ها در استان خبر داد و گفت: این کار را در اصفهان آغاز کردیم تا تمدید پروانه‌ها به صورت وزارتخانه‌ای انجام شود.

وی در ادامه درباره اصلاح نرخ اقامت اظهار کرد: هر زمان جامعه هتل‌داران درخواست کرده، با وجود اینکه قانون چنین اجازه‌ای را به شکل مورد نظر نمی‌داد، موضوع اصلاح قیمت را پیگیری کرده‌ایم.

آبیان افزود: سه مرحله اصلاح قیمت داشتیم و هر زمان هتل‌ها درخواست کردند و جامعه نیز آن را مصوب کرد، اصلاح قیمت را ابلاغ و اعلام کردیم.

وی تأکید کرد: اصفهان تنها استانی است که سه مرحله اصلاح قیمت را انجام داده و فعالان هتلداری باید از این ظرفیت استفاده کنند