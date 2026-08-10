تلاش مقام پنتاگون برای قابل اعتماد جلوه دادن واشنگتن در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد پنتاگون روز دوشنبه مدعی شد که آمریکا از آسیا جدا نمیشود و در عوض در حال تلاش برای حفظ تعادل مطلوب قدرت در هند و اقیانوس آرام است اما میخواهد شرکایش مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بر عهده بگیرند.
البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاسی در تلاش برای مقابله با نگرانیها در مورد قابل اعتماد بودن واشنگتن مدعی شد که کشورش خواستار تقسیم بیشتر بار مسئولیت و مشارکت است نه وابستگی.
کولبی در سخنرانی خود در مانیل در سخنانی مداخلهجویانه در مورد منطقه گفت: آمریکا قطعاً از آسیا جدا نمیشود. ما آنجا را ترک نمیکنیم؛ در واقع ما در حال تقویت [وضعیت] هستیم تا تعادل قدرت مطلوب را در جایی که بیشترین اهمیت را دارد، تضمین کنیم.
کولبی گفت که حفظ تعادل قدرت مطلوب در هند و اقیانوس آرام نیازمند وضعیت بازدارندگی در امتداد زنجیره جزایر اول است و به آنچه که او تعهد نظامی رو به رشد آمریکا در منطقه خواند، اشاره کرد. زنجیره جزایر اول به منطقهای اشاره دارد که از ژاپن تا تایوان، فیلیپین و بورنئو امتداد دارد.
او مدعی شد که این استراتژی نمیتواند تنها بر دوش نیروهای آمریکایی باشد و استدلال کرد که متحدان باید بیشتر در امنیت خود سرمایهگذاری کنند.
کولبی گفت: وقتی از متحدان و شرکای خود میخواهیم که پا پیش بگذارند، بیشتر در دفاع از خود سرمایهگذاری کنند و مسئولیت امنیت حاکمیتی خود را بر عهده بگیرند، این به معنای رها کردن [قدرت] نیست. ما به دنبال شریک هستیم، نه کشورهای تحت الحمایه.
نظر شما