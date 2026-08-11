به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و نظارت بر شبکه توزیع فرآوردههای نفتی، با رصد هوشمند سامانهها و نظارت میدانی، ۱۷ دستگاه خودرو که به صورت غیرقانونی اقدام به سوختگیری بیش از حد مجاز میکردند، شناسایی و توقیف شدند.
وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: بررسیهای بهعمل آمده نشان میدهد هر یک از این خودروها در بازه زمانی ۴ روزه، بیش از ۴ بار سوختگیری داشتهاند که این موضوع مصداق بارز عرضه خارج از شبکه و فعالیت در زنجیره قاچاق سوخت است.
عارف اکبری تأکید کرد: با صدور دستور قضایی، علاوه بر توقیف فیزیکی این خودروها، پلاکهای انتظامی و کارتهای سوخت آنها نیز توقیف و ابطال شده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای برخورد قاطع با این تخلفات، دستورات لازم جهت تشکیل پرونده قضایی تحت عنوان «عرضه خارج از شبکه سوخت» در سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است تا در کمترین زمان ممکن مطابق قانون با خاطیان برخورد شود.
وی در پایان بر استمرار نظارتهای دقیق بر جایگاههای سوخت و مسیرهای مواصلاتی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه فعالیتی که موجب تضییع حقوق عامه و اخلال در نظام توزیع سوخت شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
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