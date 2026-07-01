به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اولین بار انحصار و قواعد ضد رقابتی در خصوص رستوران ها موضوع رقابت پلتفرم ها شد و کار به دادگاه و احکام ضدرقابتی کشیده شد. حالا با گسترش پلتفرم های خرید و دربرگیری فروشگاههای خرید؛ داستان انحصار و قواعد ضد رقابتی به این فروشگاهها هم کشیده شده است. این بار دیجی پی و ازکی وام دو پلتفرم فروش اعتباری علیه اسنپپی دست به اقدام حقوقی زده اند و این پلتفرم را متهم به رویه ضدرقابتی کرده اند.
اجرای آرای نهادهای تنظیمگر، یکی از مهمترین معیارهای سنجش اثربخشی نظام رقابت در هر اقتصادی است. در بازارهای نوظهور، بهویژه در اقتصاد دیجیتال که سرعت تحول بالاست و بازیگران بزرگ سهم قابلتوجهی از بازار را در اختیار دارند، اجرای مؤثر آرای مراجع رقابتی میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ رقابت، حمایت از نوآوری و تضمین حق انتخاب کسبوکارها و مصرفکنندگان داشته باشد.
اکنون شرکت دیجیپی با استناد به همین موضوع، بار دیگر پرونده اختلاف خود با اسنپپی را به شورای رقابت بازگردانده است.
این شرکت با ارسال نامهای به شورای رقابت، مستندات جدیدی ارائه کرده که به گفته آن، نشان میدهد بخشی از رویههایی که پیشتر مبنای صدور رأی علیه اسنپپی قرار گرفته بودند، همچنان در برخی همکاریهای بازار ادامه دارند. دیجیپی از شورای رقابت خواسته است با بررسی این مستندات، نسبت به اجرای کامل رأی قطعی و توقف رویههای مورد اعتراض اقدام کند.
رأیی که قطعی شد
پرونده اختلاف میان دیجیپی، ازکیوام و اسنپپی از چند ماه قبل در شورای رقابت مطرح شد. موضوع اصلی شکایت، برخی رویههای قراردادی اسنپپی با پذیرندگان بود که از نگاه شاکیان، مانع رقابت در بازار خدمات پرداخت اعتباری محسوب میشد.
شورای رقابت پس از بررسی مستندات، در رأی شماره ۷۴۲ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، بخشی از این رویهها را مشمول رفتارهای ضد رقابتی موضوع ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و حکم به توقف آنها و اصلاح قراردادهای مربوط صادر کرد.
اسنپپی پس از صدور رأی، درخواست تجدیدنظر داد، اما هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ضمن رد اعتراض این شرکت، رأی شورای رقابت را تأیید و آن را قطعی اعلام کرد.
دیجیپی چه میگوید؟
اکنون دیجیپی اعلام کرده است که با وجود قطعی شدن رأی، بررسیهای این شرکت نشان میدهد بخشی از همان رویههایی که مبنای صدور رأی بودهاند، همچنان ادامه دارند.
به گفته این شرکت، مستندات جدید در اختیار شورای رقابت قرار گرفته تا این شورا درباره نحوه اجرای رأی و استمرار احتمالی رفتارهای مورد اعتراض تصمیمگیری کند.
دیجیپی تأکید دارد که ارزش یک رأی حقوقی تنها به صدور آن نیست، بلکه اجرای کامل و نظارت بر حسن اجرای آن است که میتواند اهداف قانون رقابت را محقق کند.
چرا این پرونده اهمیت دارد؟
از نگاه دیجیپی، موضوع این پرونده صرفاً اختلاف میان دو شرکت فعال در حوزه فناوری مالی نیست.
این شرکت معتقد است اگر امکان رقابت برابر میان ارائهدهندگان خدمات پرداخت اعتباری محدود شود، آثار آن بهتدریج به فروشگاهها، پذیرندگان و در نهایت مصرفکنندگان منتقل خواهد شد؛ زیرا محدود شدن رقابت، انتخاب کسبوکارها برای همکاری با ارائهدهندگان مختلف خدمات اعتباری را کاهش میدهد و در ادامه میتواند بر کیفیت خدمات، نوآوری و تنوع گزینههای پیش روی مشتریان نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل، دیجیپی اجرای آرای شورای رقابت را بخشی از سازوکار حمایت از رقابت سالم در اقتصاد دیجیتال میداند، نه صرفاً ابزاری برای حل اختلاف میان دو رقیب.
استناد به دغدغههای صنفی
در نامه دیجیپی، علاوه بر استناد به رأی قطعی شورای رقابت، به مکاتبه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز اشاره شده است. در این نامه، اتحادیه نسبت به آثار محدود شدن رقابت بر فعالیت فروشگاهها، تولیدکنندگان و حق انتخاب مصرفکنندگان هشدار داده و خواستار اجرای کامل رأی شورای رقابت شده است.
از نگاه دیجیپی، چنین موضعگیریهایی نشان میدهد آثار رقابت یا محدود شدن آن، تنها به شرکتهای فعال در صنعت پرداخت محدود نمیشود و میتواند بخشهای دیگری از اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مطالبه از شورای رقابت
دیجیپی در پایان با تأکید بر اینکه رأی شورای رقابت اکنون یک رأی قطعی و لازمالاجراست، از این شورا خواسته است ضمن بررسی مستندات جدید، از ظرفیتهای قانونی خود برای تضمین اجرای کامل رأی استفاده کند.
به باور این شرکت، اجرای مؤثر آرای شورای رقابت، علاوه بر تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام تنظیمگری، میتواند به شکلگیری رقابت سالمتر، توسعه نوآوری و حفظ حق انتخاب کسبوکارها و مصرفکنندگان در بازار خدمات پرداخت اعتباری کمک کند.
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