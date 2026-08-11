به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ملی «کیمیا» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی و با شعار «توانمندسازی امروز؛ تحول فرهنگی فردا» طراحی شده است.
این طرح با تمرکز بر توانمندسازی دبیران کانونهای فرهنگی و همچنین فعالان فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاهها، بستری برای آموزش، تبادل تجربه و توسعه ظرفیتهای فرهنگی و هنری دانشجویان فراهم میکند.
هدف از اجرای «کیمیا»، ارتقای مهارتهای تخصصی، حرفهای و فردی فعالان فرهنگی و هنری دانشگاهها و فراهمکردن زمینه حضور مؤثرتر آنان در طراحی، اجرا و توسعه فعالیتها و رویدادهای فرهنگی و هنری است. این طرح تلاش دارد با ارائه آموزشهای کاربردی و روزآمد، ظرفیت کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاهها را برای اجرای برنامههای خلاقانه، اثرگذار و متناسب با نیازهای روز ارتقا دهد.
بر اساس این فراخوان، مجموعهای از کارگاههای تخصصی و مهارتمحور با بهرهگیری از اساتید مجرب و برجسته، در پنج محور اصلی شامل «رسانه و تولید محتوا»، «هنر و ادبیات»، «مدیریت و رهبری فرهنگی»، «فناوری و نوآوری» و «مهارتهای فردی و اجتماعی» برگزار میشود. آشنایی با فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی در فعالیتهای فرهنگی و رسانهای نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این طرح است.
در بخش رسانه و تولید محتوا، موضوعاتی همچون روایت خبری، گزارشنویسی، سواد رسانهای، عکاسی و فیلمبرداری با موبایل، مستندسازی، تدوین و تولید فیلم کوتاه ارائه میشود. همچنین در حوزه مدیریت و رهبری فرهنگی، کارگاههایی با محوریت طراحی و مدیریت رویدادهای فرهنگی، اسپانسرینگ و جذب سرمایه، شیوههای اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی و فن بیان و سخنوری برگزار خواهد شد. نویسندگی خلاق، داستان کوتاه، مبانی نمایشنامهنویسی، هنرهای نمایشی، خوشنویسی و طراحی لباس صحنه نیز از جمله موضوعات محور هنر و ادبیات است.
پیشثبتنام طرح «کیمیا» ویژه دانشجویان دانشگاههای دولتی سراسر کشور است و اولویت ثبتنام با دانشجویان فعال فرهنگی و هنری دانشگاهها خواهد بود. دورههای حضوری این طرح ویژه دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران و دورههای مجازی برای تمامی فعالان فرهنگی و هنری دانشگاههای دولتی سراسر کشور برگزار میشود.
از جمله مزایای شرکت در این طرح میتوان به کسب مهارتهای تخصصی و حرفهای متناسب با نیازهای بازار کار، دریافت گواهی معتبر و قابل ترجمه و تقدیر از برگزیدگان در آیین اختتامیه طرح ملی «کیمیا» اشاره کرد.
متقاضیان میتوانند حداکثر تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه فراخوان به نشانی farakhan.dmsrt.ir مراحل پیشثبتنام خود را تکمیل کنند. دورههای آموزشی این طرح نیز از ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
پس از ثبتنام، احراز دانشجو بودن و تایید اسامی ثبتنامکنندگان هر دانشگاه توسط کارشناس فراخوان همان دانشگاه در سامانه «فراخوان» انجام میشود.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پیامرسانهای تلگرام، بله و ایتا با شناسه kimia_course@ در ارتباط باشند.
طرح ملی «کیمیا» با رویکردی مهارتمحور، ضمن فراهمکردن زمینه تعامل و همافزایی میان دبیران و فعالان کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاههای کشور، در پی ارتقای کیفیت و اثربخشی فعالیتهای فرهنگی و هنری و شکلگیری نسلی توانمند، خلاق و مسئولیتپذیر در محیط دانشگاه است. این طرح به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی اجرا میشود.
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