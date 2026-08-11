وقوع قتل در دیشموک؛ دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد موسوی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع منجر به قتل در بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی و دیگر عوامل انتظامی به سرپرستی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان، با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای همهجانبه به محل وقوع حادثه در روستای دهقاضی از توابع بخش دیشموک اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه بیان کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد موضوع مربوط به وقوع قتل بوده و فردی حدود ۲۸ ساله در درهای پایینتر از روستا به قتل رسیده است.
وی ادامه داد: مأموران انتظامی با هوشیاری، سرعت عمل و انجام اقدامات اطلاعاتی، در همان ساعات اولیه وقوع جرم موفق به شناسایی قاتل شدند.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: متهم، جوانی حدود ۲۱ ساله و دارای سابقه محکومیت کیفری بود که در کمتر از دو ساعت پس از وقوع قتل دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه اضافه کرد: متهم پس از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.
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