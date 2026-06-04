قتل نوجوان ۱۶ ساله در مرند؛ قاتل کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در شهرستان مرند، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد قاتل و مقتول هر دو ۱۶ ساله و از ساکنان شهرستان مرند بوده‌اند که در جریان یک درگیری، مقتول بر اثر ضربات چاقو از سوی قاتل به شدت مجروح شده و در دم جان باخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به متواری شدن متهم پس از وقوع حادثه گفت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی، محل اختفای متهم را شناسایی و وی را در عملیاتی دستگیر کردند.

سرهنگ اسدیان ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با شواهد و مدارک موجود، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود از این اقدام را مشاجره لفظی با مقتول که از دوستان وی بوده عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.