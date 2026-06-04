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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

قتل نوجوان ۱۶ ساله در مرند؛ قاتل کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

قتل نوجوان ۱۶ ساله در مرند؛ قاتل کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری قاتل نوجوان ۱۶ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع یک نزاع منجر به قتل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در شهرستان مرند، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد قاتل و مقتول هر دو ۱۶ ساله و از ساکنان شهرستان مرند بوده‌اند که در جریان یک درگیری، مقتول بر اثر ضربات چاقو از سوی قاتل به شدت مجروح شده و در دم جان باخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به متواری شدن متهم پس از وقوع حادثه گفت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی، محل اختفای متهم را شناسایی و وی را در عملیاتی دستگیر کردند.

سرهنگ اسدیان ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با شواهد و مدارک موجود، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود از این اقدام را مشاجره لفظی با مقتول که از دوستان وی بوده عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6850235

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