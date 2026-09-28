آذربایجان شرقی آماده اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ذوقی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ فرمان رئیس‌جمهور برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اجرای این طرح ملی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه آمار و اطلاعات است و داده‌های حاصل از آن، مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده کشور و استان‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برخورداری از آمار دقیق و به‌روز، امکان شناخت بهتر شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و مسکن را فراهم می‌کند و به مدیران کمک خواهد کرد تا برنامه‌های توسعه‌ای را بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه تدوین و اجرا کنند.

اجرای سرشماری با رویکرد ثبتی‌مبنا

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به رویکرد جدید سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: سرشماری سال ۱۴۰۵ با روش «ثبتی‌مبنا» اجرا می‌شود و در این شیوه، اطلاعات جمعیتی و مسکن با استفاده از داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و تکمیل آن با اطلاعات ارائه‌شده از سوی مردم گردآوری خواهد شد.

ذوقی ادامه داد: استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، یکی از ویژگی‌های اصلی این شیوه است و تلاش می‌شود با تلفیق و تطبیق داده‌های موجود، اطلاعات دقیق‌تر و قابل اتکاتری از وضعیت جمعیت و مسکن کشور و استان به دست آید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش فنی افزود: تمهیدات لازم برای اجرای این طرح در آذربایجان شرقی پیش‌بینی شده و عملیات حوزه‌بندی آماری و اتصال دقیق بلوک‌های آماری با سرعت و دقت مناسب انجام گرفته است.

ذوقی خاطرنشان کرد: با آماده شدن این زیرساخت‌ها، بستر لازم برای ورود استان به مرحله اجرایی سرشماری فراهم شده و دستگاه‌های مرتبط نیز برای همکاری در این فرآیند آماده هستند.

آغاز فرآیند خوداظهاری از مهرماه

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی درباره مراحل اجرای سرشماری اظهار کرد: فرآیند اجرای طرح در سال جاری طی چند مرحله انجام می‌شود و بخشی از این عملیات از مهرماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله، خانوارهای ساکن مناطق شهری و روستایی به‌صورت هدفمند برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز از طریق خوداظهاری اینترنتی فراخوان می‌شوند.

ذوقی ادامه داد: پس از مرحله خوداظهاری، عملیات میدانی نیز در آبان‌ماه انجام خواهد شد و مأموران آمارگیر برای پوشش تکمیلی، به‌صورت نمونه‌ای و هدفمند با برخی مناطق و خانوارها به شکل حضوری و تلفنی ارتباط خواهند داشت.

وی تأکید کرد: اجرای این مراحل با هدف تکمیل و کنترل اطلاعات انجام می‌شود تا در نهایت داده‌های جمعیتی و مسکن با دقت و کیفیت بیشتری در اختیار نظام برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.

تأکید بر مشارکت مردم در تکمیل اطلاعات

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، مشارکت مردم را یکی از عوامل مهم در موفقیت این طرح دانست و گفت: کیفیت اطلاعات نهایی سرشماری ارتباط مستقیمی با صحت داده‌های ارائه‌شده از سوی شهروندان دارد.

ذوقی از خانوارها خواست اطلاعات مورد نیاز را با دقت و به‌صورت صحیح ارائه کنند و افزود: هدف از اجرای سرشماری، دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت جامعه و فراهم کردن زمینه برای برنامه‌ریزی بهتر در حوزه‌های مختلف و ارتقای رفاه عمومی است.

وی تصریح کرد: هر اندازه اطلاعات جمع‌آوری‌شده دقیق‌تر باشد، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر این داده‌ها نیز با واقعیت‌های جامعه انطباق بیشتری خواهد داشت.

همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سرشماری

ذوقی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در استان اظهار کرد: با پیگیری مدیریت ارشد آذربایجان شرقی و هماهنگی با فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، آمادگی لازم برای اجرای سرشماری در استان فراهم شده است.

وی افزود: استاندار آذربایجان شرقی بر اهمیت دقت و کیفیت اطلاعات جمع‌آوری‌شده تأکید ویژه دارد و بر همین اساس، انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های دولتی، مدارس، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط در زمینه اطلاع‌رسانی و فراهم کردن شرایط اجرای مناسب طرح همکاری کنند.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم می‌تواند زمینه اجرای دقیق‌تر سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ را در استان فراهم کند و به تولید داده‌های قابل اتکا برای برنامه‌ریزی‌های آینده منجر شود.