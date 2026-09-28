بیل گیتس هم به خیل حامیان قانونگذاری برای هوش مصنوعی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هم بنیانگذار مایکروسافت در مصاحبه ای با شبکه خبری ان بی سی گفت: این کاملا بی مسئولیتی است که تمام ابزارهای هوش مصنوعی ملزم به ایجاد اقدامات حفظ ایمنی و قابلیت های رصد نباشند.

این درحالی است که آنتروپیک در همین راستا اخیرا شرکت Accenture را به عنوان ارزیابی طرف ثالث برای جدیدترین مدل های هوش مصنوعی خود انتخاب کرد.

در خصوص دیگر رویکردها نسبت به رشد سریع هوش مصنوعی، گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا به عنوان بخشی از یک راه حل وسیع تر کلیدی برای توفق توسعه این فناوری پیشنهاد کرد.

هنگامیکه درباره رویکرد کلید توقف توسعه هوش مصنوعی برای محدودسازی این فناوری از گیتس سوال شد، وی پاسخ داد: من نمی خواهم بگویم مخالف کلید توقف هستم اما این رویکرد خطرات نزدیک تر را برطرف نمی کند.

او در عوض روی نگرانی های مهم تاکید کرد مانند زمانی که هکرها از قدرت هوش مصنوعی برای کمک به پیشبرد بیوتروریسم یا کلاهبرداری های عظیم مالی استفاده می شود.

گیتس همچنین در این مصاحبه اظهار کرد: خطرناک ترین چیزی که اکنون با آن روبرو هستیم، افرادی هستند با نیت بد از هوش مصنوعی استفاده می کنند. هیچ گاه اسلحه ای به قدرتمندی ترکیبی از افراد با مقاصد شوم نبوده که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنند.

همچنین وی از دخالت نیروهای مجری قانون و سیاستمداران در گفتگوها درباره شیوه گنجاندن اقدامات ایمنی و فرایند رصد در شرکت های هوش مصنوعی پشتیبانی کرد.