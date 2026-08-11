به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد قاطع با متخلفان حوزه سلامت، ۱۲ مرکز و مؤسسه غیرمجاز پزشکی با حکم مراجع قضایی پلمب شدند.

وی گفت: این اقدام که در اجرای دادنامه‌های قطعی صادر شده صورت گرفت با حضور فعال کارکنان شعبه اجرای احکام تعزیرات حکومتی و با همکاری و همراهی نیروی انتظامی انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در جریان این گشت مشترک علاوه بر پلمب محل تمامی ملزومات و تجهیزات پزشکی موجود در این مراکز نیز به نفع دولت ضبط شد.

شاهی، عنوان کرد: این مراکز بدون کسب مجوزهای قانونی لازم و تأییدیه از سوی نهادهای ذی‌صلاح اقدام به فعالیت کرده بودند که با پیگیری‌های حقوقی و نظارت مستمر شناسایی و پرونده آن‌ها منجر به صدور رأی قطعی شد.

وی بیان داشت: اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان همواره بر تداوم نظارت بر مؤسسات پزشکی تأکید دارد و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.