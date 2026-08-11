به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر سه شنبه در نشست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مازندران با تشریح برنامه‌های اقتصادی استان اظهار کرد: مدیریت استان تلاش دارد ضمن حفظ آرامش موجود، برنامه‌های توسعه‌ای را با رویکردی عملیاتی و مبتنی بر برنامه دنبال کند.

وی با بیان اینکه توسعه مازندران در دو محور عمرانی و اقتصادی پیگیری می‌شود، افزود: در حوزه عمرانی اقدامات مناسبی انجام شده و در بخش اقتصادی نیز جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت واحدهای تولیدی با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار مازندران، تأمین زیرساخت را شرط مهم برای حضور سرمایه‌گذاران دانست و گفت: دسترسی به آب، برق و گاز از نیازهای اصلی طرح‌های سرمایه‌گذاری است و در همین راستا حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت برق وارد شبکه استان شده است.

یونسی رستمی ادامه داد: بخشی از سرمایه‌گذاران هم‌اکنون وارد استان شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های انجام شده باعث شده اعتماد فعالان اقتصادی به مجموعه مدیریتی مازندران افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: هدف این است که با فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های اقتصادی استان فعال‌تر شده و زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان فراهم شود.

استاندار مازندران همچنین مقابله با رانت و تبعیض را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و گفت: مردم نسبت به بی‌عدالتی‌های اقتصادی و جغرافیایی و همچنین رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی گلایه دارند و امکانات و فرصت‌های موجود باید به شکل عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد افرادی که از رانت اطلاعاتی یا اقتصادی برخوردار هستند، وارد فرآیندهای تصمیم‌گیری و اقتصادی استان شوند و این رویکرد طی ۱۸ ماه گذشته نیز در مدیریت استان دنبال شده است.

یونسی رستمی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مازندران در حوزه گردشگری و کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را برای رونق این بخش‌ها ضروری دانست و گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های ریلی و گسترش ارتباطات ریلی مازندران با استان‌های دیگر در حال پیگیری است.

وی همچنین از آغاز عملیات بازسازی فرودگاه استان خبر داد و اظهار کرد: این فرودگاه از پانزدهم ماه جاری برای اجرای عملیات نوسازی تعطیل شده و تلاش می‌شود با اجرای طرح بازسازی، امکان پذیرش و تردد هواپیماهای بزرگ‌تر فراهم شود.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کنار توسعه زیرساخت‌های انرژی می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و افزایش اشتغال در استان داشته باشد.