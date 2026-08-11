توقیف محموله ۲۲ هزارلیتری سوخت قاچاق در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدالچگنی ظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان ازنا در راستای اجرای طرحهای عملیاتی مقابله با قاچاق کالا و فرآوردههای نفتی، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان، کنترل محورهای مواصلاتی را با جدیت در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران حین گشتزنی هدفمند در محورهای مواصلاتی شهرستان ازنا، به یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار مشکوک شده و با اقدامات پلیسی آن را متوقف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در بازرسی از این کامیون، مقدار ۲۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل که بدون مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع حمل میشد، کشف شد.
سرهنگ ابدال چگنی با اشاره به اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر شد، تصریح کرد: فرد خاطی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیتهای غیرقانونی را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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